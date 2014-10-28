《明报》：占领运动狂飈满月冷静思量进退得失

（10月28日社评）

今日是占领运动满一个月，历经所谓广场公投的大转折之后，运动陷入进退维谷困境。如何走下去，不单关乎今次运动成败，也涉及民主运动的前景；期望运动持份者在狂飈激情过后，事态沉淀下来之际，停一停，检视占领运动的初衷。

占领运动发端于占领中环，虽云占中三子策划了约一年半，不过运动之诞生由偶然因素促成。占领运动从一开始，就偏离占中原本规划。

占领运动扩大之后，参加者良莠不齐。占中最具道德感召力的爱与和平，不少参加者弃如敝屣，与警方对抗对打；占中标榜遇到警方执法，参加者安静躺下来，让警员逐个抬走，以显示公民抗命高尚情操的一幕，从未出现。

占领运动改变了占中的初衷，由占领中环改为占领港九主要干道之后，为运动带来难以承受的变数。

另外，占领运动对经济造成的影响，开始浮现。业界向高等法院申请禁止封堵旺角与中信大厦的禁制令，已获批准延长继续有效，有占领人士声言不会遵行，抗拒法庭裁决不单涉嫌藐视法庭，更是冲击司法制度和司法机构的权威。

占领运动持份者反思之后，会采取什么行动，尚待揭晓。从对民主运动有益、符合市民利益的角度，无论后续怎么做，首要不应再侵扰市民的生活。挽回民心、占领人心，应该是现阶段占领运动的目标。学生有自由选择回不回家，但交通回复畅通、社会回复秩序、市民回复正常生活，事关日后争取民主的动力；期望持份者，特别是学生掌握时机，创造空间。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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