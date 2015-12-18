香港《明报》：全球仍在载浮载沉 始作俑者却上岸了

（12月18日社评）

美国联储局宣布利率上调25个基点，这是9年以来，联储局首次加息，重要之处有三方面。首先，反映2008年金融海啸之后，美国经济是发达经济体之中，首个走出谷底。其次，其他发达和新兴经济体仍然倚靠宽松货币政策应对经济下行，美国作为最大经济体却加息，这种利率背驰状况给环球经济埋下不明确因素。第三，过去几年，新兴经济体在廉价美元充斥下，形成资产泡沫，美国加息代表美元走强，将导致新兴市场资金外流，新兴经济体会否受到致命冲击，值得关注。

美国历时7年接近零利率的政策，宣告结束。这意味着联储局调整货币政策工具，从倚重量化宽松等非常规货币政策，转向使用利率等常规调节手段，显示货币环境将逐步回归正常状态。不过，联储局今次加息的声明，显示上调利率较纠结，因为联储局设定的两个加息指标，失业率5%达标，核心通胀却远远未达指标的2%。联储局的声明只能说＂对通胀前景给予格外关注＂，会＂仔细监控＂通胀朝2%目标回升的实际和预期进展。另外，声明对明年3月会否再加息没有暗示，显示联储局对美国经济的内生力量，没有绝对信心，只能以走着瞧应对。

美元强势，大宗商品如原油等价格将受压，若持续下跌，则2%的通胀指标更难达到。因此，有市场人士不排除：若加息后经济增长失速，说不定联储局会掉头减息的可能。不过，无论如何联储局官员已经给出加息路线图，就是2016和2017年各加息4次，每次加0.25个百分点，2018年则加3或4次。联储局今次加息虽然有点纠结，但是以他们对美国内外数据之精确掌握和操控能力，9年来迈出加息第一步，一定有所依据，也一定是从美国的最大利益考虑和出发。

因此，2008年金融海啸始作俑者的美国，在全球经济仍在明灭不定之际，已经脱颖而出，走向回归常态。现在只能期望美国作为最大经济体，它的逐步复苏可为全球经济带来正面作用。由金融海啸转折到美国全身引退，反映美元霸权威力无穷，各国自愿也好、被迫也好，都有份为美国困局的解套，各自＂尽了一分力＂。

美国启动了加息周期，欧洲央行每月仍然购买600亿欧元（约660亿美元）的债券，并且下调利率，以提振欧元区经济。日本继续采取宽松货币政策以及结构性改革，刺激经济增长。中国经济持续下行，未知道何时触底，推出宽松政策措施的压力愈来愈大。至于其他新兴经济体都有不同问题，同时需要以宽松货币政策应对。

联储局宣布加息之后，全球金融市场反应正面，或许与不明确因素消除、市场消化了加息因素和联储局表明会渐进加息有关。不过，联储局将持续加息，资金迟早都会从其他市场，特别是新兴市场撤走，回流美国。近年多次传出美国利率异动的信息，新兴市场立即激烈反应，出现资产市场动荡，资金大举撤出的情况。美国加息不再是狼来了，而是狼已进屋，往后发生的事情，就是狼将发出怎样的攻击了。总之，货币政策背驰下的金融世界与全球经济，已经因为美元强势而埋下不明朗因素，何时、以什么形式爆发，成为全球的悬念。

根据英国《经济学人》（The Economist）的数字，截至本月15日，全球债务高达58万亿美元，大多数在新兴市场。这是最近几年廉价美元涌入寻求高回报的结果，强势美元之下，如此庞大债务，使人对新兴市场有危如累卵之感。1997年的亚洲金融风暴，包括韩国、泰国、印尼和马来西亚等多个亚洲国家，历年辛勤所得突然间被国际大鳄席卷而去，香港也成为大鳄的点心。今次会否历史重演？各个经济体只能自求多福了。

按联系汇率，美国加息本港理应跟随。不过，本港主要银行监于银行资金充裕，宣布不会相应调高利率。银行水浸本属好事，只是现在不跟加，他日有需要时追加，届时息口的＂杀伤力＂就更厉害。另外，若留在银行系统的大笔资金一旦抽走，对本港市场和经济带来的冲击，须有充分估计。从现在开始本港利率只会上升，对于已经虚高的楼价，压力愈益沉重，业界预期明年楼价下跌一成至一成半。跌多跌少涉及很多因素，总之楼市已经开启调整周期，利率趋升，加上未来三四年有接近9万个单位供应，需要置业安居的市民，大可静心等待择优而噬。因为现在的买家市场，将会持续一段时日。（完）