香港散户对投资管理公司缺乏信心 透明度受关注--CFA协会

路透香港3月9日 - 由全球投资专业人士组成的CFA协会周三称，香港散户对投资管理公司缺乏信心，透明度与网络安全最受关注。

CFA协会发表最新调查显示，香港散户对金融服务的信心水平下降至64%，较前一期调查即2013年的69%有所下降，同期美国、澳洲和英国的散户信心则有所提升。

CFA协会香港会员分会--香港财经分析师学会会长丘培焕在记者会上称，“香港散户信心下降但跌幅不大，这可能反映出宏观环境不明朗的因素，包括经济以及金融危机后投资者对金融机构信心下降。”

她并指出，香港的散户及机构投资者均认同，金融专业人士在收费、透明度及投资表现三方面均未能达标。

这是CFA协会继2013年后第二次调查，旨在搜集全球散户及机构投资者就信任度的看法。调查于2015年10月19日至11月11日透过为时15分钟网上问卷方式进行，受访者包括3,312名来自11个国家和地区、持有价值最少10万美元可投资资产的散户投资者，以及502名在美国、加拿大、新加坡、澳洲及香港持有价值1,000万美元资产的机构投资者。

调查结果还显示，虽然金融科技及“机械人理财顾问”日趋普及，但香港散户投资者仍然重视人际互动。展望未来三年，60%香港散户偏好委托专人指引及执行他们的投资策略；40%则选用“机械人理财顾问”。

相比之下，印度及中国大部分散户投资者以及一半新加坡投资者认为，采用最新科技平台及工具对执行他们的投资策略至为重要。

在建立信心层面上，58%的香港散户投资者认为，人才较品牌更为重要；相反，68%的印度及56%中国的投资者信任品牌多于人才。

CFA协会在全球145个国家和地区拥有超过13.6万名会员，其中包括12.98万名CFA特许资格证持有人，同时还有147个分布各地的地方会员。香港分会现有超过6,000名会员。（完）