香港散户对投资管理公司缺乏信心 透明度受关注--CFA协会

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透香港3月9日 - 由全球投资专业人士组成的CFA协会周三称，香港散户对投资管理公司缺乏信心，透明度与网络安全最受关注。
CFA协会发表最新调查显示，香港散户对金融服务的信心水平下降至64%，较前一期调查即2013年的69%有所下降，同期美国、澳洲和英国的散户信心则有所提升。
CFA协会香港会员分会--香港财经分析师学会会长丘培焕在记者会上称，“香港散户信心下降但跌幅不大，这可能反映出宏观环境不明朗的因素，包括经济以及金融危机后投资者对金融机构信心下降。”
她并指出，香港的散户及机构投资者均认同，金融专业人士在收费、透明度及投资表现三方面均未能达标。
这是CFA协会继2013年后第二次调查，旨在搜集全球散户及机构投资者就信任度的看法。调查于2015年10月19日至11月11日透过为时15分钟网上问卷方式进行，受访者包括3,312名来自11个国家和地区、持有价值最少10万美元可投资资产的散户投资者，以及502名在美国、加拿大、新加坡、澳洲及香港持有价值1,000万美元资产的机构投资者。
调查结果还显示，虽然金融科技及“机械人理财顾问”日趋普及，但香港散户投资者仍然重视人际互动。展望未来三年，60%香港散户偏好委托专人指引及执行他们的投资策略；40%则选用“机械人理财顾问”。
相比之下，印度及中国大部分散户投资者以及一半新加坡投资者认为，采用最新科技平台及工具对执行他们的投资策略至为重要。
在建立信心层面上，58%的香港散户投资者认为，人才较品牌更为重要；相反，68%的印度及56%中国的投资者信任品牌多于人才。
CFA协会在全球145个国家和地区拥有超过13.6万名会员，其中包括12.98万名CFA特许资格证持有人，同时还有147个分布各地的地方会员。香港分会现有超过6,000名会员。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。