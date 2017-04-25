香港消费者手机购物日渐盛行 惟亚太区排名仅第11--万事达卡

中国支持社会力量提供多种医疗服务 扩大市场开放--国务院
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）(MA.N)周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
万事达卡于2016年11月在网上访问共8,738名分别来自14个亚太区市场的消费者，以了解他们的网上购物模式、电子商贸和手机商贸经验、以网上购物取代实体商店购物的原因、支付安全的关注以及对购物道德等范畴的看法。
报告显示，有44.3%香港消费者曾于过去三个月内以手机购物，较2014年的38.2%及2015年的42.9%有所上升。另外，13.7%消费者表示他们于过去三个月内没有于网上购物，但计划于2017年上半年间进行网购。
不过，香港在亚太区手机购物的排名仅占第11位，远远落后于首位的印度（75.8%），及中国大陆（71.4%）、泰国（64.9%）、南韩（60.9%）、印尼（58.5%）等国家，亦只能排在日本、澳洲及纽西兰之前。
报告指出，香港本地受访者认为，方便（54.6%）是网购的最大诱因，其次是市面上有愈来愈多方便消费者进行网购之应用程式（41.8%），以及用家能随时随地购物（25.7%）。
衣物及潮流配饰（33.6%）继续成为消费者最常透过手机网购的货品，其次是电影戏票（26.2%）。同时，以手机购买机票由2015年的10%倍升至2016年的21%，而酒店住宿（20.6%）与个人护理及美容用品（19.6%）的交易量则大致保持。
在支付工具方面，愈来愈多港人选择以团购付款（29%），其次为电子钱包（16.6%）和金融投资或社交网络应用程式（15.2%）。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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