香港消费者手机购物日渐盛行 惟亚太区排名仅第11--万事达卡

路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）(MA.N)周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。

万事达卡于2016年11月在网上访问共8,738名分别来自14个亚太区市场的消费者，以了解他们的网上购物模式、电子商贸和手机商贸经验、以网上购物取代实体商店购物的原因、支付安全的关注以及对购物道德等范畴的看法。

报告显示，有44.3%香港消费者曾于过去三个月内以手机购物，较2014年的38.2%及2015年的42.9%有所上升。另外，13.7%消费者表示他们于过去三个月内没有于网上购物，但计划于2017年上半年间进行网购。

不过，香港在亚太区手机购物的排名仅占第11位，远远落后于首位的印度（75.8%），及中国大陆（71.4%）、泰国（64.9%）、南韩（60.9%）、印尼（58.5%）等国家，亦只能排在日本、澳洲及纽西兰之前。

报告指出，香港本地受访者认为，方便（54.6%）是网购的最大诱因，其次是市面上有愈来愈多方便消费者进行网购之应用程式（41.8%），以及用家能随时随地购物（25.7%）。

衣物及潮流配饰（33.6%）继续成为消费者最常透过手机网购的货品，其次是电影戏票（26.2%）。同时，以手机购买机票由2015年的10%倍升至2016年的21%，而酒店住宿（20.6%）与个人护理及美容用品（19.6%）的交易量则大致保持。

在支付工具方面，愈来愈多港人选择以团购付款（29%），其次为电子钱包（16.6%）和金融投资或社交网络应用程式（15.2%）。（完）