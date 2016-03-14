穆迪将香港评级展望调整为负面 因中港政、经、金融联系日益紧密

路透香港3月14日 - 评级机构穆迪投资者服务公司表示，维持香港政府Aa1的长期债务评级与发行人评级，同时将评级展望从稳定调整为＂负面＂；以反映香港信用质素的趋势将继续紧随中国内地。

穆迪表示，特别要指出的是，香港与内地的政治联系越来越大，这可能会拖累香港的体制实力。此外，香港与中国内地的经济和金融联系，从正面溢出效应转为负面溢出效应，这也可能会削弱香港本身的经济和金融展望。

此前，穆迪亦将中国Aa3评级的展望从＂稳定＂调整为＂负面＂。

穆迪同时维持香港Aa1的高级无抵押债务评级。

相关评级行动方面，穆迪维持Hong Kong Sukuk 2014 Limited和Hong Kong Sukuk 2015 L imited (发行人) 发行的信托凭证的Aa1评级，发行人是香港特别行政区政府在香港设立的特殊目的公司。上述凭证相关的支付责任是香港政府的直接责任，而其评级可自动反映香港主权评级的变化。

穆迪表示，香港评级负面展望的主要驱动因素是香港特别行政区与中国内地的信用质素紧密联系。这种联系体现在三个方面，第一是经济方面，原因是两地之间的贸易联系极为密切；第二是金融体系方面，原因是香港的银行体系参与内地业务；最后是政治和体制领域方面，原因是各方对＂一国两制＂政策存在不同的解读。

因此，虽然香港拥有信用实力 (主要形式为财政缓冲)，可继续支持其高于中国内地的评级，但香港与中国内地信用质素之间密切而持久的联系意味着，中国政府当前面临的压力在短期和长远而言会对香港本身的经济、金融和体制实力有所影响。

此外，香港与中国内地之间紧密的政治联系在短期和长期而言可能会对香港政策的可信性和有效性产生负面影响。

鉴于由＂一国两制＂政策实施引起的社会压力，香港的政治风险有所增加。短期而言，社会压力可能进一步升温，特别是2017年香港行政长官选举临近，而这些压力会损害政府政策的有效性。

负面的评级展望表明评级不大可能上调。但若穆迪认为香港的体制、经济、金融体系和政府财政状况在较长时间内未受内地政府信用质素变化及干预的影响，则香港的评级展望可能会调整为稳定。

若并未出现上述情况，而中国内地主权评级面临进一步压力，则可能会对香港的评级产生类似压力。具体而言，若有迹象表明香港政治风险加剧并导致政策执行效率下降，或有迹象表明内地政府干预香港政策的制定及执行，则香港的评级可能会下调。 （完）