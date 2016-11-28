香港按揭利率持续低企 料明年住宅楼价升幅0-5%--仲量联行

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月28日 - 国际物业顾问--仲量联行周一称，香港政府稍早调高住宅买卖印花税，将导致发展商提高新盘售价以抵销其向买家提供的各种优惠；即使加息周期将至，但银行为争夺市场占有率，按揭利率仍然低企，料2017年楼价大致平稳，升幅在0-5%之间。
政府本月初将购买第二套住宅的买卖印花税一律上调至15%，市场交投即时冷却，尤其是二手市场，同时打乱发展商的销售部署。仲量联行香港董事总经理曾焕平在记者会表示，15%的税率对购买第二套房的人士来说是很重的负担，现时发展商针对的买家主要是首次置业人士。
＂首置买家能力有限，为迁就楼价及发展商的利润，唯有愈建愈小（单位面积）。＂他说，＂发展商（向买家）提供优惠亦不能避免。＂
曾焕平表示，过去政府每次上调物业印花税，发展商都会相应调整楼价，以＂吸收＂向买家回赠的印花税优惠，变相将成本转嫁买家，反而推高楼价。同时，发展商新建的住宅单位面积也愈来愈小，令首置买家能负担楼价。
仲量联行预测，受印花税上调影响，预计今年全年整体住宅买卖成交量会低于去年录得55,982宗的水平。
不过，由于首次置业人士未受调高印花税影响，这方面的累积住宅需求仍然强大。此外，政策存有漏洞，未有直接持有物业的投资者（如过去透过公司购入物业的投资者），可以透过一份买卖合约，以原来税率购买多个住宅单位以节省印花税。
在利率方面，虽然美国很大机会在12月加息，而明年亦可能开始进入加息周期，但香港银行按揭市场竞争激烈，目前按揭利率保持低企，这些因素将令明年楼价保持平稳，该行料中小型住宅及豪宅明年的楼价升幅均在0-5%之间。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。