香港按揭利率持续低企 料明年住宅楼价升幅0-5%--仲量联行

路透香港11月28日 - 国际物业顾问--仲量联行周一称，香港政府稍早调高住宅买卖印花税，将导致发展商提高新盘售价以抵销其向买家提供的各种优惠；即使加息周期将至，但银行为争夺市场占有率，按揭利率仍然低企，料2017年楼价大致平稳，升幅在0-5%之间。

政府本月初将购买第二套住宅的买卖印花税一律上调至15%，市场交投即时冷却，尤其是二手市场，同时打乱发展商的销售部署。仲量联行香港董事总经理曾焕平在记者会表示，15%的税率对购买第二套房的人士来说是很重的负担，现时发展商针对的买家主要是首次置业人士。

＂首置买家能力有限，为迁就楼价及发展商的利润，唯有愈建愈小（单位面积）。＂他说，＂发展商（向买家）提供优惠亦不能避免。＂

曾焕平表示，过去政府每次上调物业印花税，发展商都会相应调整楼价，以＂吸收＂向买家回赠的印花税优惠，变相将成本转嫁买家，反而推高楼价。同时，发展商新建的住宅单位面积也愈来愈小，令首置买家能负担楼价。

仲量联行预测，受印花税上调影响，预计今年全年整体住宅买卖成交量会低于去年录得55,982宗的水平。

不过，由于首次置业人士未受调高印花税影响，这方面的累积住宅需求仍然强大。此外，政策存有漏洞，未有直接持有物业的投资者（如过去透过公司购入物业的投资者），可以透过一份买卖合约，以原来税率购买多个住宅单位以节省印花税。

在利率方面，虽然美国很大机会在12月加息，而明年亦可能开始进入加息周期，但香港银行按揭市场竞争激烈，目前按揭利率保持低企，这些因素将令明年楼价保持平稳，该行料中小型住宅及豪宅明年的楼价升幅均在0-5%之间。（完）