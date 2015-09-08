长江基建拟与电能实业合并 完成后将派特别股息

路透香港9月8日 - 香港首富李嘉诚家族旗下上市王国再有重组动作，长江基建(1038.HK)与电能实业(0006.HK)将进行合并，电能股东可按1:1.04股获取新长江基建的股份，完成交易后电能将会撤销在香港联交所的上市地位。

此外，完成合并后，新长江基建的全体股东将获派有条件的特别中期股息，每股5港元。

长建与电能的联合声明称，合并方案旨在为双方股东创造价值。就长建而言，作为持有合并业务的上市公司，这将强化其资产负债表及使其拥有巨额现金结余，把握更广泛基建领域（包括能源及非能源）内的全球商机。

就电能而言，该方案将使计划股东能以其电能实业股份交换具有良好收益和股息增长往绩的长江基建新股份，并使其可继续投资于将被创立、经增强的基建平台。

完成合并后，长和(0001.HK)仍是长建的控股股东并将持有长建的49.19%股权。长和今年5月底完成系内世纪重组，长和持有除地产以外的其他业务，而原来由两个集团持有的中港房地产及酒店等业务，则由新成立的长实地产(1113.HK)持有。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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