长实、和黄股份暂停买卖 今天就重组进行表决

路透香港2月25日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)及旗下和记黄埔0013.HK周三暂停股份买卖，因公司早上将举行法院会议及股东大会，就集团重组进行表决。

长实与和黄上月初宣布集团历来最大规模内部重组方案，将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产。其中新成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”）将持有长实及和黄的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等，并取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。