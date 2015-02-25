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中国财经 | 2015年 2月 25日 星期三 09:34 BJT

长实、和黄股份暂停买卖 今天就重组进行表决

路透香港2月25日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)及旗下和记黄埔0013.HK周三暂停股份买卖，因公司早上将举行法院会议及股东大会，就集团重组进行表决。

长实与和黄上月初宣布集团历来最大规模内部重组方案，将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产。其中新成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”）将持有长实及和黄的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等，并取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。

重组方案须经股东表决通过，其中在法院指令股东大会中，要获得持有当中最少75%表决权股东批准；且投反对票的无利害关系股份持有人，总表决权不超过10%。

停牌前，长实周二收报151.3港元，市值逾3,500亿港元。和黄则报104.8港元，市值4,468亿港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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