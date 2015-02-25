长实、和黄股份暂停买卖 今天就重组进行表决

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港2月25日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)及旗下和记黄埔0013.HK周三暂停股份买卖，因公司早上将举行法院会议及股东大会，就集团重组进行表决。
长实与和黄上月初宣布集团历来最大规模内部重组方案，将两家公司的资产重新划分成为地产与非地产。其中新成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”）将持有长实及和黄的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等，并取代长实继续以“0001.HK”的股份代号上市。
重组方案须经股东表决通过，其中在法院指令股东大会中，要获得持有当中最少75%表决权股东批准；且投反对票的无利害关系股份持有人，总表决权不超过10%。
停牌前，长实周二收报151.3港元，市值逾3,500亿港元。和黄则报104.8港元，市值4,468亿港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数