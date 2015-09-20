独家：和黄对西班牙电信英国业务收购案面临欧盟全面调查--消息

路透布鲁塞尔/伦敦9月18日 - 三位消息人士周五透露，和记黄埔(0001.HK)对西班牙电信(TEF.MC)英国业务O2的收购案将面临欧盟的全面调查，并准备出售网络容量和频率来规避反垄断疑虑。

和黄计划以103亿英镑(160亿美元)收购西班牙电信旗下O2业务，该交易将使其成为英国最大的移动运营商。但此时正值欧盟执委会暗示，加强对电信企业合并的要求，其中包括迫使公司剥离基础设施网络。

亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和黄面临的风险很高。穆迪上周在一份报告中写道，若该交易不能获得欧盟批准，可能抑制该公司在欧洲的扩张计划和长远前景。

欧盟竞争力当局此前将该交易初步评估期限定为10月16日。

据知情消息人士，考虑到该案的复杂性，现在预计该案之后还将面对全面调查。全面或分两阶段的调查将持续五个月左右。

消息人士说，和黄要使该案获批，可能不得不出售合并后公司的部分网络容量和频率(或频段)，该公司也准备这样做。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso和西班牙电信均拒绝置评。由于不在工作时间，暂未联系上和黄发言人发表评论。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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