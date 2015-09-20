独家：和黄对西班牙电信英国业务收购案面临欧盟全面调查--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透布鲁塞尔/伦敦9月18日 - 三位消息人士周五透露，和记黄埔(0001.HK)对西班牙电信(TEF.MC)英国业务O2的收购案将面临欧盟的全面调查，并准备出售网络容量和频率来规避反垄断疑虑。
和黄计划以103亿英镑(160亿美元)收购西班牙电信旗下O2业务，该交易将使其成为英国最大的移动运营商。但此时正值欧盟执委会暗示，加强对电信企业合并的要求，其中包括迫使公司剥离基础设施网络。
亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和黄面临的风险很高。穆迪上周在一份报告中写道，若该交易不能获得欧盟批准，可能抑制该公司在欧洲的扩张计划和长远前景。
欧盟竞争力当局此前将该交易初步评估期限定为10月16日。
据知情消息人士，考虑到该案的复杂性，现在预计该案之后还将面对全面调查。全面或分两阶段的调查将持续五个月左右。
消息人士说，和黄要使该案获批，可能不得不出售合并后公司的部分网络容量和频率(或频段)，该公司也准备这样做。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso和西班牙电信均拒绝置评。由于不在工作时间，暂未联系上和黄发言人发表评论。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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