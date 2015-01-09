长实与和黄拟重组业务 为股东释放实际价值

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透香港1月9日 - 由香港首富李嘉诚控制的长实(0001.HK)与和黄0013.HK周五公布历来最大规模内部重组方案，通过将两家公司的资产合并成为两家新的上市公司，为股东释放实际价值。
新成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”）将持有长江实业集团及和记黄埔集团的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和动产租赁业务（飞机租赁）。
长江实业地产有限公司（简称“长地”）将持有长江实业集团及和记黄埔集团在香港、中国内地及海外的房地产业务。
李嘉诚表示，“有关交易乃本集团历史上的重要里程碑，有利提升股东价值。长江实业及和记黄埔于过去十年取得长足发展，公司规模日益宏大，现时建议的重组将为各公司日后的增长及发展带来更有利之条件。”
现时长实与和黄市值合计逾6,617亿港元。旗下企业还有长江基建(1038.HK)、电能实业(0006.HK)、港灯(2638.HK)等。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。