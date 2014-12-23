香港新地前主席郭炳江及前高官许仕仁分别被判监禁5年和7.5年

路透香港12月23日 - 香港法院周二宣判，前政务司司长许仕仁在贪污案中五项罪成，被判入狱七年半；同案被裁定一项罪成的新鸿基地产(0016.HK)前联席主席郭炳江则被判监禁五年。

这宗涉及历来被定罪的最高级前政府官员，以及香港大型蓝筹公司最高层的贪污案于上周五进行裁决，法官周一听取求情后今早宣判刑期。现年66岁的许仕仁被判监禁七年半，且须向政府归还涉案的1,118万港元。

至于被裁定一项串谋公职人员行为失当罪成，现年63岁的郭炳江面临入狱五年及罚款50万港元。

案中原来五名被告，只有新地联席主席郭炳联能脱罪。

至于新地前执行董事陈钜源及港交所(0388.HK)前高级副总裁关雄生被判两项罪成，包括串谋犯藉公职作出不当行为和串谋向公职人员提供利益。其中陈钜源被判监禁六年及罚款50万元，关雄生则判囚五年。

法院并颁令郭炳江及陈钜源各需支付1,250万港元的讼费。两人在上周五被定罪后即日宣布辞去新地所有职务，并表示将就判罪提出上诉。郭炳江之子，现年31岁的郭基辉同日获委任为新地执行董事，及成为执行委员会成员，负责参与制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定。

这宗案件由拘捕各人至审结历时两年多终告一段落，令新地股价阴霾消除。新地本周一复牌股价连升两日，今天早盘收高1.3%，优于大盘恒生指数.HSI0.15%的轻微涨幅。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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