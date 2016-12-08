新世界发展将投资百亿人民币 联手招商蛇口发展深圳商用物业

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月8日 - 香港主要发展商--新世界发展(0017.HK)周四宣布，与招商蛇口(001979.SZ)合资发展深圳蛇口太子湾的四幅宗地，并将发展为商用物业。新世界发展在该等项目涉及的资本承担逾100亿元人民币。
新世界发展的公告称，将与招商蛇口按51%和49%的比例组成合资公司，收购并发展高立宗地及长诚宗地，该两幅宗地位于蛇口太子湾，占地面积分别3.26万平方米和3.33万平方米，将用作发展持作长期投资的商用物业，合资公司的总资本承担约91.57亿元，当中包括收购的地价、建筑成本、偿还股东贷款等。即新世界发展在当中承担约46.7亿元。
此外，新世界发展通过注资拥有商鼎及乐湾的49%股权，其余51%股权由招商蛇口持有，商鼎宗地及乐湾宗地将用作发展持作销售的商业/办公/服务式公寓物业，该两幅宗地的占地面积分别均约1.4万平方米。新世界发展在此发展计划的承担约53.6亿元。
新世界发展表示，公司早前完成向恒大集团(3333.HK)出售五个物业项目后，积极物色合适的收购机会，尤其着重北上广深等国内一线城市。董事认为是次收购的宗地具发展潜力，相信其与招商蛇口能有效发挥各自的优势，共同开发深圳的全新地标项目。
新世界发展今天小幅收高0.46%，报8.71港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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