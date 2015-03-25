和黄斥资92.5亿英镑全购O2 UK 一跃为英国最大流动电讯商（更新版）

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
(新增细节及和黄股表现)
路透香港3月25日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周三宣布，将斥资92.5亿英镑向西班牙电讯Telefónica(TEF.MC)收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，预期交易将于2016年完成，届时将与3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。
和黄的声明称，收购O2 UK的代价包括现金92.5亿英镑。此外，还包括最高共10亿英镑的递延利润分成，于合并后之3英国业务与O2 UK业务累积现金流达到协定水平后，由合并公司Hutchison 3G UK Holdings，或合并公司促致的另一方支付。
＂3英国与O2 UK的结合，会创造一家规模与实力均属无与伦比的公司。＂和黄集团董事总经理霍建宁称。
＂这项重大的投资显示出和黄对英国经济的信心，及其致力促进电讯市场蓬勃发展的承担。＂他说。
香港时间10:50和黄股价上涨逾2%，优于大盘恒生指数.HSI0.83%的升幅。
收购O2 UK国将使3英国的客户增至逾3,300万，跃升为英国最大流动电讯营运商。预期交易可产生显着的协同效益，而合并将加强3英国的规模和财务实力，成为英国电讯市场中更具效率和更积极进取的竞争者。
和黄表示，交易仍有待欧盟批准才会完成，预期于2016年完成交易。
收购资金将透过向英国汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)的60亿英镑过渡贷款及和黄集团现金资源支付。
李嘉诚旗下两大上市旗舰长和(0001.HK)（前称＂长江实业＂）及和黄的世纪重组目前已完成首部曲，由长和于本月18日正式取代长实上市。长和挂牌后，和黄亦将展开重组计划的第二部曲，与长和进行股份交换。完成后，长和将把所有地产业务（即原来由长实与和黄各自持有的地产业务）转让予新成立的＂长江实业地产＂（长地），并以介绍形式将长地分拆上市。料整项重组于今年上半年完成。 （完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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