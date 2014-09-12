香港《经济日报》：奥巴马炸ISIL 打肿脸充胖子

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（9月12日社评）
美国总统奥巴马昨高调宣布扩大空袭伊斯兰国，但招数有限，效果成疑。此凸显美国中东政策失误，奥巴马本身亦沦半跛脚鸭，进退失据。惟美国深陷中东泥淖，反利亚太局势趋缓。
事实上，奥巴马本来并不想再淌中东浑水。伊斯兰国近年在伊拉克和叙利亚滥杀无辜，奥巴马却拖至上月初，才对伊斯兰国作有限度空袭。直至伊斯兰国连续将两名美国记者斩首，激起美国民众反弹，有民调指近70%美国人促对伊斯兰国动武，奥巴马才被迫出招。伊斯兰国横行无忌，全因奥巴马的中东政策失误。
其一，奥巴马下令美军在2011年底全撤离伊拉克，留下烂摊子要伊国政府收拾。
其二，奥巴马近年暗撑叙利亚反对派，图推翻反美的巴沙尔政府，令叙国陷入内战，伊斯兰国则乘机渔利，反令伊斯兰国成最大得益者。
此外，要更有效打击伊斯兰国，奥巴马若不和叙利亚、伊朗等涉事国合作，势事倍功半；若他寻求这些敌对国家支持，又与其外交政策抵触。奥巴马现时能做的，惟有靠空袭拖时间，以拖待变。
奥巴马原冀从伊拉克撤军后，便可重返亚洲遏中国崛起。惟他现在中东泥足深陷，不但暂难加力遏中国，反须力争中国支持，本周便派白宫国家安全顾问苏珊赖斯访华拉拢，图增美国在中东问题的外交筹码。
且奥巴马将在11月访华，图向中国争取在经贸范畴，如人币滙价、开放市场等大礼，美国有求于北京，中美在未来一两个月可望进入短暂蜜月期，亚太紧张局势因而获喘息空间。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。