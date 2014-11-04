香港《经济日报》：奥巴马恐跛脚 对华求财难求气

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（11月4日社评）
美国总统奥巴马下周访华，惟他所属的民主党在国会中期选举选情落后，恐全面跛脚。此反助缓和中美关系，因奥巴马对华势更聚焦经贸，主力求财，难如过去几年大力围堵般求气。
奥巴马将在下周一至周三访华，并出席在北京举行的亚太经合组织（APEC）峰会，惟他正陷政治大难关，因美国国会中期选举今天投票，但他所属的民主党选情落后，重夺众议院几无望，更恐失落参议院控制权，若国会参众两院全落共和党手，仍有两年任期的奥巴马势提早全面跛脚。
此除令在内政问题焦头烂额的奥巴马，难再有能量推动争议性的经济、民生政策。对外事务上，奥巴马的如意算盘本是从中东抽身、重返亚洲，惟他现陷伊斯兰国（ISIL）泥淖，复提前跛脚，其对外政策势难再有大动作，反迫于形势不得不收缩，集中仅余能量处理中东乱局。
奥巴马的对华政策亦很可能有变，从过去求气为主，大力围堵压中国崛起，渐转为求财为先，更聚焦经贸议题，追求更多短期、眼前实利，既在未来两年为美国经济尽量做点成绩，并争取中国外交支持，增美国在中东平乱的国际筹码。
奥巴马对华策略或变，皆因对华军事、外交围堵短期内既难见实效，在他民望低迷、跛脚在即之际，不如提早收割实利，让美国企业、美国人从中直接获取经贸实质好处，但求对国民有所交代，好好丑丑捱完任期。
此对中国应是好事，因北京最忧美国在亚太四处点火，在军事、外交甚至香港问题上不断对华施压，徒添区内动荡，不利中国平稳发展。若奥巴马更聚焦经贸，求财先行，中国并不介意多买美国货、多谈开放市场，并顺水推舟促美国放宽对华出口高科技产品等限制，以谋互利双赢。
奥巴马在中美关系上，若由求气为主转向求财为先，对亚太区和平固有正面帮助，若区内局势趋稳，亦有利中国赢取喘息空间，藉相对和平的环境推动内地改革、发展经济。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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