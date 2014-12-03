香港占中活动发起人敦促学生撤离主要抗议地点

香港“占中”运动发起人周二呼吁支持民主的积极分子撤离港府总部附近的主要抗议地点，并表示将向警方自首。香港大学法律教授戴耀廷敦促抗议者回家，而数小时之前，学生领袖黄之锋号召示威者在市中心重新集结，要求给予更大的民主。路透