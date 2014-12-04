香港占中发起人周三到警署自首后离开 未遭拘捕

香港＂和平占中＂运动三名发起人周三下午到警署自首，声称涉及的犯罪行为是＂参与未经批准的集结＂。他们在约一个小时后离开，未遭警方拘捕。自首的包括占中三名发起人港大法律学系副教授戴耀廷、朱耀明牧师、中文大学社会学系副教授陈建民，以及年逾八旬的天主教香港教区荣休主教陈日君枢机以及多名市民。路透