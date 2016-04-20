中资企业仍为香港写字楼需求主要来源 料租金续增长--世邦魏理仕

路透香港4月20日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周三发表报告称，展望第二季，中资企业仍继续是香港写字楼需求的主要来源，而低空置率将支持租金进一步增长。

另一方面，该行表示，留意到近期香港写字楼弃租个案增加，尤其在传统核心区中环。

＂经济不明朗，以及全球金融环境日益严峻，令人对写字楼需求能否持续产生疑问。该行注意到弃租个案增加，尤其是在中环。＂世邦魏理仕办公楼服务部执行董事简儒德表示。

但他表示，由于空置率有限，加上这些空间设备齐全，对新租客具一定吸引力，因此被弃租的写字楼能迅速被吸纳。

展望第二季，该行相信租户活动将主要由成本因素推动，而非企业扩充或升级。短期内中资企业，尤其是二线企业，将继续是写字楼需求的主要来源，特别是在中环及其周边地区。然而，从风险管理的角度来看，业主或会要求这些租户交纳较高昂的租金和较长期的订金。

世邦魏理仕预期，2016年整体租金的升势将集中于上半年，因为2017年会有更多新供应，故在2016年下半年开始，预租活动将增加。中环租金在今年以来已上升5.2%，预料全年升幅10%，而其他地区的租金将最多增加5%。

报告称，今年首季香港整体写字楼的空置率为3.5%。港岛平均空置率保持在2.6%，而中环则维持1.2%不变。九龙及新界空置率微升至4.5%。（完）