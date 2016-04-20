中资企业仍为香港写字楼需求主要来源 料租金续增长--世邦魏理仕

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月20日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周三发表报告称，展望第二季，中资企业仍继续是香港写字楼需求的主要来源，而低空置率将支持租金进一步增长。
另一方面，该行表示，留意到近期香港写字楼弃租个案增加，尤其在传统核心区中环。
＂经济不明朗，以及全球金融环境日益严峻，令人对写字楼需求能否持续产生疑问。该行注意到弃租个案增加，尤其是在中环。＂世邦魏理仕办公楼服务部执行董事简儒德表示。
但他表示，由于空置率有限，加上这些空间设备齐全，对新租客具一定吸引力，因此被弃租的写字楼能迅速被吸纳。
展望第二季，该行相信租户活动将主要由成本因素推动，而非企业扩充或升级。短期内中资企业，尤其是二线企业，将继续是写字楼需求的主要来源，特别是在中环及其周边地区。然而，从风险管理的角度来看，业主或会要求这些租户交纳较高昂的租金和较长期的订金。
世邦魏理仕预期，2016年整体租金的升势将集中于上半年，因为2017年会有更多新供应，故在2016年下半年开始，预租活动将增加。中环租金在今年以来已上升5.2%，预料全年升幅10%，而其他地区的租金将最多增加5%。
报告称，今年首季香港整体写字楼的空置率为3.5%。港岛平均空置率保持在2.6%，而中环则维持1.2%不变。九龙及新界空置率微升至4.5%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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