香港写字楼物业表现持续跑赢 料未来12个月租金升2.7%--调查

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月11日 - 皇家特许测量师学会（简称＂RICS＂）发表第三季香港地产市场调查报告指，写字楼的表现在物业市场中表现最好，料其表现将持续跑赢其他物业市场，预计未来12个月租金增长2.7%。
报告指出，虽然多个行业看好其前景，惟整体表现仍欠理想，地产市场数据已连续第五季录得负值。
RICS商业地产租户市场情绪指数（OSI）由第二季的-31回升至-16；而投资情绪指数（ISI）则由-28上升至-5，反映市况已渐渐稳定下来。OSI和ISI是通过取得与每个市场相关的三个系列的读数，其未加权平均值而构造。
报告称，在环球经济放缓下，零售业销售减慢及访港旅游数目下降，第三季旅游人数按季下跌3%。虽然如此，随着本港住宅市场回稳，本地的消费信心将增强，可望带动零售消费。
政府数据显示，香港9月零售业总销货值按年跌幅显着收窄至4.1%，虽然连续19个月下滑，但该月跌幅是11个月来最低。
至于写字楼表现仍一枝独秀，RICS指预计租金仍有上升空间，而租户需求亦持续增加。调查受访者预期，写字楼的表现持续跑赢所有物业市场，预计未来12个月租金增长2.7%。
RICS香港外事务及公共关注委员会会员王飞表示，按差饷物业估价署资料，零售业租金预计将持续下跌，商舖租金由现时至明年第二季，将下跌2.3%；而RICS亦预计商业房地产指数在未来一年持续下降。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。