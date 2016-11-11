香港写字楼物业表现持续跑赢 料未来12个月租金升2.7%--调查

路透香港11月11日 - 皇家特许测量师学会（简称＂RICS＂）发表第三季香港地产市场调查报告指，写字楼的表现在物业市场中表现最好，料其表现将持续跑赢其他物业市场，预计未来12个月租金增长2.7%。

报告指出，虽然多个行业看好其前景，惟整体表现仍欠理想，地产市场数据已连续第五季录得负值。

RICS商业地产租户市场情绪指数（OSI）由第二季的-31回升至-16；而投资情绪指数（ISI）则由-28上升至-5，反映市况已渐渐稳定下来。OSI和ISI是通过取得与每个市场相关的三个系列的读数，其未加权平均值而构造。

报告称，在环球经济放缓下，零售业销售减慢及访港旅游数目下降，第三季旅游人数按季下跌3%。虽然如此，随着本港住宅市场回稳，本地的消费信心将增强，可望带动零售消费。

政府数据显示，香港9月零售业总销货值按年跌幅显着收窄至4.1%，虽然连续19个月下滑，但该月跌幅是11个月来最低。

至于写字楼表现仍一枝独秀，RICS指预计租金仍有上升空间，而租户需求亦持续增加。调查受访者预期，写字楼的表现持续跑赢所有物业市场，预计未来12个月租金增长2.7%。

RICS香港外事务及公共关注委员会会员王飞表示，按差饷物业估价署资料，零售业租金预计将持续下跌，商舖租金由现时至明年第二季，将下跌2.3%；而RICS亦预计商业房地产指数在未来一年持续下降。（完）