香港写字楼租金膺全球之冠 未来五年供应短缺持续--莱坊

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月15日 - 全球房地产顾问--莱坊周四发表报告指出，今年第二季香港蝉联全球写字楼租金最高的城市；而在核心区空置率极低加上未来新供应有限，预计五年后香港面临短缺的甲级写字楼面积将达200万平方尺，相当于一座本地地标建筑之一--中环国际金融中心二期的规模。
尽管香港经济增长放缓，中国经济动力亦转弱，但莱坊仍看好明年本地甲级写字楼租务市场，料租金将有5%升幅，供应紧缺及中资机构为带动租金上升的主要动力。
＂中国经济放缓，香港经济亦有机会放缓，但欧美经济则有改善，在这情况下，因为我们的（写字楼）空置率偏低...，只要继续有人（企业）来，（租金）增长只是放缓了，没之前般快。＂莱坊估价及谘询部主管林浩文在发布会上称。
该行今天发表探讨全球20个主要城市未来房地产市场趋势的2016年《全球城市报告》指出，2015年中资机构占核心CBD中环新租务约四至五成，是甲级写字楼市场需求的主要动力来源。因中国鼓励企业走出去，加上沪港通的开通及内地与香港的基金互认安排的实施，不少内地金融企业纷纷在港成立据点。
莱坊表示，今年9月香港甲级写字楼整体空置率只有1.7%，而中环区的空置率仅为1.4%，接近2008年的历史低位。据该行的＂摩天大楼指数＂，香港甲级写字楼每年每平方尺的租金达255.5美元，比第二位的纽约及第三位的东京分别高出67%及104%。
林浩文指出，中环缺乏新写字楼供应，加上超过一半的甲级写字楼楼龄超过25年，部分有重建或翻新的需要，这将加剧区内的供应紧张情况。该行估计，到2020年香港很可能面临近200万平方尺的写字楼面积短缺，相当于一座中环国金二期（Two ifc）的规模，如问题不解决，将影响香港长远的发展及竞争力。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。