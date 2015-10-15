香港写字楼租金膺全球之冠 未来五年供应短缺持续--莱坊

路透香港10月15日 - 全球房地产顾问--莱坊周四发表报告指出，今年第二季香港蝉联全球写字楼租金最高的城市；而在核心区空置率极低加上未来新供应有限，预计五年后香港面临短缺的甲级写字楼面积将达200万平方尺，相当于一座本地地标建筑之一--中环国际金融中心二期的规模。

尽管香港经济增长放缓，中国经济动力亦转弱，但莱坊仍看好明年本地甲级写字楼租务市场，料租金将有5%升幅，供应紧缺及中资机构为带动租金上升的主要动力。

＂中国经济放缓，香港经济亦有机会放缓，但欧美经济则有改善，在这情况下，因为我们的（写字楼）空置率偏低...，只要继续有人（企业）来，（租金）增长只是放缓了，没之前般快。＂莱坊估价及谘询部主管林浩文在发布会上称。

该行今天发表探讨全球20个主要城市未来房地产市场趋势的2016年《全球城市报告》指出，2015年中资机构占核心CBD中环新租务约四至五成，是甲级写字楼市场需求的主要动力来源。因中国鼓励企业走出去，加上沪港通的开通及内地与香港的基金互认安排的实施，不少内地金融企业纷纷在港成立据点。

莱坊表示，今年9月香港甲级写字楼整体空置率只有1.7%，而中环区的空置率仅为1.4%，接近2008年的历史低位。据该行的＂摩天大楼指数＂，香港甲级写字楼每年每平方尺的租金达255.5美元，比第二位的纽约及第三位的东京分别高出67%及104%。

林浩文指出，中环缺乏新写字楼供应，加上超过一半的甲级写字楼楼龄超过25年，部分有重建或翻新的需要，这将加剧区内的供应紧张情况。该行估计，到2020年香港很可能面临近200万平方尺的写字楼面积短缺，相当于一座中环国金二期（Two ifc）的规模，如问题不解决，将影响香港长远的发展及竞争力。（完）