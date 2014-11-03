香港官员查史美伦言论引发网上请愿

香港数千人在网上请愿书签字，谴责汇控董事兼香港行政会议成员查史美伦的言论。《英文虎报》周四引述查史美伦说：“美国奴隶1861年获得解放，但107年后才获得投票权。那为什么香港不能等一等呢？”查史美伦后来发表声明称，她是想指出每个国家的民主发展，都是在各自的历史背景下演化。她表示，无意对任何人不尊重，对言论引起关切深表遗憾。图为10月28日，示威者撑开雨伞纪念示威活动满一个月。路透