香港《信报》：穹顶之下 依法治国必须落实到民生福祉

（3月4日社评）

一年一度的全国两会在北京正式拉开帷幕前夕，一套深入报导的纪录片在网上忽然之间＂炸＂开了。纪录片名为《穹顶之下》，拍摄者是央视前记者柴静，她以一年时间自资100万元人民币筹备，完成了104分钟对于空气污染的控诉，探讨漫天雾霾为神州大地所带来的影响。纪录片吸引了无数中国人心惊胆战又满怀愤慨地观看，点击率迄今超过2亿。

新任部长陈吉宁公开表示，环保部门首要的一项工作就是落实新《环保法》，过去环保执法过松过软，环保不守法是常态，而今后要把这个常态翻过来，让守法成为常态。他说道：＂守法是底线，不论是企业还是政府，都要守法，这不是高要求，这是一个底线的要求。＂换言之，环境污染的元凶是企业和政府都有法不依！

除了空气污染必须正视之外，近日导致中港矛盾日益严重的水货客问题，归根究柢亦牵涉到官场腐败。试想想，假如中国制造的奶粉没有安全忧虑，国货的质量媲美外国货色，会有那么多水货客日以继夜穿梭中港两地吗？正正是由于官场腐败，纵容部分奸商炮制假劣货品，才导致枕食难安的内地人蜂拥来港抢购各式各样的＂可靠＂日用百货。由这个角度出发，只要中国人毋须担心五花八门、无孔不入的国产黑心食品，需否收紧＂一签多行＂政策已是无关宏旨了，水货客带来的滋扰问题随之迎刃而解。

既然国家领导人声称老虎苍蝇一起打，那么依法治国必须落实到民生福祉，不要让中国人富有得没有一口新鲜空气。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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