香港《信报》：穹顶之下 依法治国必须落实到民生福祉

中国A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
（3月4日社评）
一年一度的全国两会在北京正式拉开帷幕前夕，一套深入报导的纪录片在网上忽然之间＂炸＂开了。纪录片名为《穹顶之下》，拍摄者是央视前记者柴静，她以一年时间自资100万元人民币筹备，完成了104分钟对于空气污染的控诉，探讨漫天雾霾为神州大地所带来的影响。纪录片吸引了无数中国人心惊胆战又满怀愤慨地观看，点击率迄今超过2亿。
新任部长陈吉宁公开表示，环保部门首要的一项工作就是落实新《环保法》，过去环保执法过松过软，环保不守法是常态，而今后要把这个常态翻过来，让守法成为常态。他说道：＂守法是底线，不论是企业还是政府，都要守法，这不是高要求，这是一个底线的要求。＂换言之，环境污染的元凶是企业和政府都有法不依！
除了空气污染必须正视之外，近日导致中港矛盾日益严重的水货客问题，归根究柢亦牵涉到官场腐败。试想想，假如中国制造的奶粉没有安全忧虑，国货的质量媲美外国货色，会有那么多水货客日以继夜穿梭中港两地吗？正正是由于官场腐败，纵容部分奸商炮制假劣货品，才导致枕食难安的内地人蜂拥来港抢购各式各样的＂可靠＂日用百货。由这个角度出发，只要中国人毋须担心五花八门、无孔不入的国产黑心食品，需否收紧＂一签多行＂政策已是无关宏旨了，水货客带来的滋扰问题随之迎刃而解。
既然国家领导人声称老虎苍蝇一起打，那么依法治国必须落实到民生福祉，不要让中国人富有得没有一口新鲜空气。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
美国新任总统川普，元月二十日正式走入白宫，这位喜欢喧闹、即兴发挥的美国新总统，会对世界带来什么样的新变化？无疑已成了二○一七年最大的变数。
英国首相文翠珊昨宣布脱欧计划，明言拒绝半脱欧，英国将离开欧洲单一市场，转为「面向全球的英国」。英国纵最终成功，亦势多番阵痛，全球金融市场恐亦受牵连震荡。