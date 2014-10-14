香港《星岛日报》：占领不煞掣动摇金融中心

（10月14日社评）

占领运动对香港社会、经济、民生的即时影响，大家都已感受到，令人更忧虑的，是运动持续下去对香港的长远损害。股市沪港通推迟少少时间，表面上影响不大，但是中央会否调整对港政策和部署，外商会否对来港进行商业活动和投资改观，对香港发展的影响深远。

总理李克强今年四月宣布，上海和香港两地股票交易局部互通，预计在本月实施。香港交易所总裁李小加早前预计会在某个星期一开始，并会提早两星期公布，但是到昨日却仍然没有半点消息，市场揣测是否延迟「通车」。金融管理局前总裁任志刚和前财政司司长梁锦松，近日已经先后表示，担心占领行动会延迟沪港通启动。

沪港通是中央借助香港金融中心独特地位，促进内地金融改革开放的重大措施，与当年对港开放人民币业务一样，不容有失，绝不会选择一个政治动荡可能影响金融稳定的时机来推行，避免恶性循环。

早在占领运动酝酿初期，中央宣布原本安排九月在港举行的亚太经济合作组织财长级会议，改在北京举行，虽然提出的是技术性原因，实际上已经发出警号。人大常委会八月底定出香港政改框架，如果国际财长会议九月在港举行，势必催化占领行动，与会财长的起居和开会地点集中在中环至湾仔一带，到时出入势必大受影响，香港作为国际一流会议展览旅游胜地的声誉，将受沉重打击。

香港要维持今天的繁荣，不止看中央信心，外商信心同样重要。发生占领运动后，澳洲西太平洋银行已经取消原定在港举行的董事会会议，工业总会表示，有钟表展参展商有四成买家取消约会。

大家不能只看眼前的损失，而忽略这些事反映的外商心态，日后是否来港开会和参展，不是一时三刻的决定，外商降低来港意欲，香港会失去大量高档旅客，以及做生意和吸引资金的机会。今天不用「忧柴忧米」的学生，可曾清楚考虑持续占领对社会经济和就业带来的内伤，会令他们毕业后自食其果？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。