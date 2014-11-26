香港《经济日报》：占旺清路难 解深层矛盾难上难

（11月26日社评）

警方昨助执达吏清理旺角占领区路障，演成对峙僵局，事态发展惹忧。惟占领者若坚拒退场，甚至升级，运动势更失民心。港府施政受严重政治社会矛盾掣肘，纵能清场亦非赢家。

若占领者非但不退，反将行动升级，如转移到其他地区继续占领，甚或与警方爆发严重冲突，占领运动只会惹更多市民反感。占领者实应藉法庭禁制令的契机，和平撤离，并转化运动，以更务实、理性方式续争民主，令民主运动深入社区，才有望挽回市民支持，避免运动步向失败。

对港府来说，现时困难是如何恰当地运用警力，助禁制令执行及避免占领者转移阵地。若武力过大令民意再次反弹，不但占领更难清场，官民、警民关系将更恶化。然而，就算警方最终能清理旺角路障，甚至到铜锣湾、金钟等占领区逐步清路，港府只能解决眼前困局，更深层问题仍未解。

此因占领运动只是香港的表面伤口，政治社会仍在内出血。就如不合作运动已由街头蔓延至议会，立法会拉布抗争较过去更甚，港府施政势更举步艰难。

且占领运动的触发点是政改争议，若政改方案没明显改进，续与公众期望有重大落差，立会通过政改的可能性固微，街头抗争不断的风险亦高。

占领运动纵清场，亦只不过表面止血，香港仍严重内出血。占领者既应顺应民情退场，防止伤口再扩大，港府则有更大责任，拿出诚意与具体政策，治理香港的深层伤患。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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