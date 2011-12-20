香港金融业者薪资涨幅超伦敦--调查

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港12月19日电---最新一项调查显示，香港投资银行家和对冲基金员工的平均基本工资在过去一年增加15%，涨幅超过伦敦同业人员。
伦敦同业人员的平均基本工资同期内增加12%。
金融服务招聘公司Astbury Marsden对630名投行和对冲基金员工的调查显示，香港金融员工的平均年薪从一年前的77.5万港币增加至89万港币(11.43万美元)。
Astbury Marsden亚太区执行主管马克-奥雷利(Mark O'Reilly)表示："总体而言，相比欧美银行团队，银行业更乐于投资亚洲团队，这也意味着香港银行家的基本薪酬涨幅较大。"
董事总经理(MD)的薪酬涨幅最大，如果他们今年选择跳槽，他们的平均薪酬增长25%，达到了约250万港币。
调查指出，在2008-09年间对研究生或MBA学位获得者招聘数量的减少，造成目前初级和中级员工出现短缺，因此这一级别的员工也获得了较大涨幅的薪酬。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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