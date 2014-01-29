香港政府将暂停菲律宾公务外交免签安排

路透香港1月29日 -香港特区政府周三宣布，将由下周三（2月5日）起暂停给予菲律宾公务外交护照持有人14天免签证访港的安排，作为因菲律宾政府方面未能满足马尼拉人质事件中，香港死者家属和伤者提出的道歉要求，所实施的制裁行动。

2010年8月在马尼拉发生的人质惨剧发生已超过三年，当年一个香港旅行团在马尼拉旅游期间，遭到一名持枪的前当地警察门多刹登上旅游巴士挟持其后并开枪射杀，结果造成八死七伤。惨剧中的幸存者和死者家属向菲律宾方面提出四个诉求，包括道歉、赔偿、跟进犯错官员、问责以及采取改善措施保证旅客人生安全。

香港特区行政长官梁振英今天宣布，由于菲律宾方面未能满足道歉的要求，特区政府决定向菲方采取首阶段的制裁行动，由2月5日开始暂停菲律宾外交或公务免签证的安排。他估计每年这方面获得免签证入境的人数约700-800人。

“通过双方过去几个的努力，菲方就其中三项的要求回应大致上正面和积极，双方并取得阶段性的进展。但就向死伤者及家属正式道歉的诉求，也是当中最重要的一环，双方经过多番商讨，菲方仍未能满足要求，双方存在实质的分歧。”他表示。

“我们不排除采取任何有效措施，直至菲律宾方面答应人质事件死者家属和伤者四点要求。”梁振英说。

他并表示，中央政府对特区政府此举是予以支持的。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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