梁振英称中央对港府处理“占中”充满信心

香港特区行政长官梁振英周日称，中央政府完全掌握香港的情况，对他和特区政府处理“占中”充满信心。他亦表示，外部势力向来都参与香港政治，今次“占中”也不例外。他指出，目前已没有人能控制这场运动，连“占中”发起人也不能，问题解决需要时间，望能和平并圆满解决。图为梁振英。路透