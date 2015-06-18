香港立法会大比数否决政改方案 午后股市一度由跌转升（更新版）

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路透香港6月18日 - 香港立法会周四中午以压倒性票数否决2017年普选行政长官方案（政改方案）后，股市恒生指数.HSI一度由跌转升。

政府于周三下午将政改方案正式提交立法会审议，经过两日合共9小时的讨论后，立法会突然于今天中午进行表决，结果28票反对、8票赞成之。而政改通过需要47张赞成票。

市场早已预期政改方案不会获得立法会三分之二赞成票数通过，故今早股市变动不大，早盘收低0.06%，午盘初段则由跌转升，一度涨0.45%。

香港时间13:52，恒指跌0.08%，报26,732.86点。

永丰金融集团研究部主管涂国彬称，临近6月底的半年度投资表现总结日子，港股表现较为波动，不过美联暂时不会加息，短线可望为股市增添动力，估计恒生指数将在26,000-27,000点区间上落。

政改方案被否决后，立法会场外仍然聚集数以百计支持和反对政改方案的示威者，暂时未见冲突。

此前投行美银美林的报告称，政改发展落空将会令短期政治紧张形势持续，并可能对经济和消费信心构成压力，市场将会密切监察去年带来社会不稳的大型占领行动会否重现。

民主派议员刘惠卿在会后向传媒表示，政府应尽快重启新一轮政改方案，以落实真正普选。然政务司司长林郑月娥前一天在立法会上表明，政改方案一旦被否决，政府不会在余下任期之内重启政改方案。

香港政府于今年4月发表有关2017年政改方案，然争取全面民主普选的人士认为这是一个有筛选而非民主的选举，泛民主派议员更表明将在立法会上投反对票。政改方案需要得到至少47名议员（即全部70名的三分之二）投赞成票始能获得通过。

政改方案提出提名委员会继续沿用现有1,200人由四大界别共38个界别分组组成，经过委员推荐和委员会提名两个阶段后，选出两至三名特首候选人，最后由500万名香港合资格选民经一人一票，以得票最多者当选方式选出特首。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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