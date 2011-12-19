香港《文汇报》：楼市下调,保障房弥补经济动力

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
（12月19日社评）
中国国家统计局昨日公布10月份70个大中城市住宅销售价格,显示全国房价首次下跌了0.14%.在历经近两年的调控之後,中国房价的下降拐点已经显现.房地产是中国经济的支柱产业和动力之一,而中国明年经济的首要任务是"保增长",楼市下调之後必须有新的经济支柱和动力"保增长",而大量兴建保障房就是弥补经济动力的替代品.中央推出的五年保障房大计,具有刺激经济和保障民生的双重考量,不仅可以填补中国房价下降带来的冲击,而且是中国经济转型关键期期间政府刺激经济的重要举措.因此,外界不用担心楼市下调影响经济增长.
银监会日前发布的三季度"中国银行业运行报告"指出,三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长,这显示中国房价的下降趋势基本已经确立,房地产真的开始进入了冬天.中国房地产巨头已经纷纷选择降价促销,回笼资金.本次房地产调控,中国是动了真格,这是扭转中国经济被房地产绑架、产业空心化、实业萎缩的经济保卫战,这场战役,只能赢不能输.
固然,房地产对中国经济发展非常重要, 但房地产作为支柱产业,必须建立在保障民生的前提上,否则房地产不仅不能够成为中国经济增长之长久动力,反而还可能成为毁灭中国经济前30年发展成果的罪魁祸首.按照 "十二五"期间的保障性住房建设投资近4.6万亿人民币规模,一方面可以减弱外需不足对国内经济的不利影响,另一方面有利拉动内需,并能弥补这些年经济快速发展中民生保障的不足,有利从根本上解决经济发展中的不稳定因素.
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