香港《文汇报》：楼市下调,保障房弥补经济动力

中国国家统计局昨日公布10月份70个大中城市住宅销售价格,显示全国房价首次下跌了0.14%.在历经近两年的调控之後,中国房价的下降拐点已经显现.房地产是中国经济的支柱产业和动力之一,而中国明年经济的首要任务是"保增长",楼市下调之後必须有新的经济支柱和动力"保增长",而大量兴建保障房就是弥补经济动力的替代品.中央推出的五年保障房大计,具有刺激经济和保障民生的双重考量,不仅可以填补中国房价下降带来的冲击,而且是中国经济转型关键期期间政府刺激经济的重要举措.因此,外界不用担心楼市下调影响经济增长.