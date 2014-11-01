香港官员查史美伦言论引发网上请愿

路透香港10月31日（Anne Marie Roantree/Lisa Jucca） - 香港数千人在网上请愿书签字，谴责汇控董事兼香港行政会议成员查史美伦的言论。之前有报导称查史美伦在法国出席一场活动时，将香港示威者的民主诉求与当初美国黑人奴隶的解放相提并论。

查史美伦还是香港金融发展局主席暨全国人大代表。

《英文虎报》周四引述查史美伦说：“美国奴隶1861年获得解放，但107年后才获得投票权。那为什么香港不能等一等呢？”

查史美伦后来发表声明称，她是想指出每个国家的民主发展，都是在各自的历史背景下演化。她表示，无意对任何人不尊重，对言论引起关切深表遗憾。

汇控亚太区行政总裁王冬胜称注意到了查史美伦的言论，但称他将秉持汇控原则，避免就政治问题置评。

路透寻求香港金融发展局置评，对方未立即回复。

查史美伦言论在社交媒体遭声讨，截止周五晚已有近6千人在网上请愿书签字。此次请愿由Jeffrey Chan发起，请愿书是英文的。

请愿书中说：“我们，香港公众，不会容忍这种将我们的权益比作奴隶的言论，也不会容忍她和她的同伙这种想要剥夺香港公众选举权的企图。”

这封给汇控董事局的请愿书要求查史美伦道歉。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。