香港官员查史美伦言论引发网上请愿

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透香港10月31日（Anne Marie Roantree/Lisa Jucca） - 香港数千人在网上请愿书签字，谴责汇控董事兼香港行政会议成员查史美伦的言论。之前有报导称查史美伦在法国出席一场活动时，将香港示威者的民主诉求与当初美国黑人奴隶的解放相提并论。
查史美伦还是香港金融发展局主席暨全国人大代表。
《英文虎报》周四引述查史美伦说：“美国奴隶1861年获得解放，但107年后才获得投票权。那为什么香港不能等一等呢？”
查史美伦后来发表声明称，她是想指出每个国家的民主发展，都是在各自的历史背景下演化。她表示，无意对任何人不尊重，对言论引起关切深表遗憾。
汇控亚太区行政总裁王冬胜称注意到了查史美伦的言论，但称他将秉持汇控原则，避免就政治问题置评。
路透寻求香港金融发展局置评，对方未立即回复。
查史美伦言论在社交媒体遭声讨，截止周五晚已有近6千人在网上请愿书签字。此次请愿由Jeffrey Chan发起，请愿书是英文的。
请愿书中说：“我们，香港公众，不会容忍这种将我们的权益比作奴隶的言论，也不会容忍她和她的同伙这种想要剥夺香港公众选举权的企图。”
这封给汇控董事局的请愿书要求查史美伦道歉。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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