梁振英当选香港特首 7月1日履新

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透香港3月26日电---香港第四届行政长官选举於周日结束,前行政会议召集人梁振英在首轮投票中取得689票,击败对手唐英年和何俊仁当选,将於7月1日履新.
政府表示,是次选举共有1,132名选举委员投票,投票率为94.89%.而另外两名候选人何俊仁和唐英年分别获得76票和285票.
梁振英在当选後表示,对维护核心价值有坚定不移的信念,法治、人权、诚信、廉洁、新闻、言论及集会自由是一国两制、港人治港、及高度自治不可缺少的重要元素;他并向全香港市民作出承诺,在他上任之後,市民今天享有的权利及自由,绝对不会有任何改变.
政府表示,当局已设立候任行政长官办公室,并於今天全面正式开始运作.
现年58岁的梁振英在香港土生土长,在英国布里斯托理工学院取得估价及地产管理学位,其後加入英资仲量行(现称仲量联行)工作,并以30岁左右之龄成为当时该行最年轻的合夥人.其後,他创立了梁振英测量师行,并於2000年以股份互换方式,与英国DTZ及新加坡的戴玉祥产业谘询公司合并,成立戴德梁行.他於去年11月底宣布辞去戴德梁行亚太区主席一职,以备选特首.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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