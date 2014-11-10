香港前特首董建华组织智库 冀助政改通过及促使占领运动早日结束

路透香港11月10日 - 全国政协副主席兼前香港行政长官董建华筹组的智库＂团结香港基金会＂周一成立。董建华表示，基金会未来有多项工作部署，其中最迫切的是令政改方案得到社会支持，并在立法会获得通过；以及制造条件，促使持续44天的占领运动尽早和平结束。

担任该基金会主席的董建华在成立典礼致辞时指出，香港创造出来的＂奇蹟＂并不是靠运气，香港的成功因素是法治和司法独立，不可以为了追求民主而破坏法治，而占领运动是违反法律行为。

＂目前最迫切的是令政改方案得到社会支持，使法案稍后在立法会得到通过；同样迫切的是制造条件，促使占领运动尽早和平结束。＂他在提到基金会的工作部署时称。

学联日前去信董建华，要求代为安排与中央官员会面，向中央直接表达港人对要求民主普选的诉求。但董建华其后回应指，重申中央政府对香港各方面的意见有充份掌握，全国人大常委会于8月31日作出的政改决定也不会改变，并指学联信中的内容观点和立场重复，无助化解僵局。

董建华今天被问到会否协助安排学生与中央官员会面时，并没有正面回答，只说他已作出回应合理，＂画画画出肠？不用这样吧？＂

他指出，学生们对民主未完全争取到，但法治已受损。

＂所以要结束占领，是有必要性。＂他说。

提到香港目前面对的问题，董建华认为这些也是全球正面对的，是经济全球化和科技急速发展衍生出来的问题；而香港楼价高企是土地供应严重不足导致的问题。至于年青人不满缺乏向上流动的机会，这些诉求都是有办法可解决的。

＂如果要使年青人不断有向上流动机会，我们不单要有新的动力，使经济继续增长，更加需要能够经过新的增长点，提供高端就业机会的新经济活动。＂他说。

此外，他指出科技及创新能为经济增长带来新的动力，例如过去创业要很多资金，但今日创业靠的则是科技和创新。要创造这个新天地，政府的责任是提供教育，尤其是专上教育和职业培训方面，必须加大投资力度，社会各界亦要与政府共同努力。

香港财政司司长曾俊华上月底表示，“占领”人士使用的手段对于香港特区政府运作、法治根基造成破坏，而这些破坏或会造成长期的政治不稳定。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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