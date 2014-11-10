香港前特首董建华组织智库 冀助政改通过及促使占领运动早日结束

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透香港11月10日 - 全国政协副主席兼前香港行政长官董建华筹组的智库＂团结香港基金会＂周一成立。董建华表示，基金会未来有多项工作部署，其中最迫切的是令政改方案得到社会支持，并在立法会获得通过；以及制造条件，促使持续44天的占领运动尽早和平结束。
担任该基金会主席的董建华在成立典礼致辞时指出，香港创造出来的＂奇蹟＂并不是靠运气，香港的成功因素是法治和司法独立，不可以为了追求民主而破坏法治，而占领运动是违反法律行为。
＂目前最迫切的是令政改方案得到社会支持，使法案稍后在立法会得到通过；同样迫切的是制造条件，促使占领运动尽早和平结束。＂他在提到基金会的工作部署时称。
学联日前去信董建华，要求代为安排与中央官员会面，向中央直接表达港人对要求民主普选的诉求。但董建华其后回应指，重申中央政府对香港各方面的意见有充份掌握，全国人大常委会于8月31日作出的政改决定也不会改变，并指学联信中的内容观点和立场重复，无助化解僵局。
董建华今天被问到会否协助安排学生与中央官员会面时，并没有正面回答，只说他已作出回应合理，＂画画画出肠？不用这样吧？＂
他指出，学生们对民主未完全争取到，但法治已受损。
＂所以要结束占领，是有必要性。＂他说。
提到香港目前面对的问题，董建华认为这些也是全球正面对的，是经济全球化和科技急速发展衍生出来的问题；而香港楼价高企是土地供应严重不足导致的问题。至于年青人不满缺乏向上流动的机会，这些诉求都是有办法可解决的。
＂如果要使年青人不断有向上流动机会，我们不单要有新的动力，使经济继续增长，更加需要能够经过新的增长点，提供高端就业机会的新经济活动。＂他说。
此外，他指出科技及创新能为经济增长带来新的动力，例如过去创业要很多资金，但今日创业靠的则是科技和创新。要创造这个新天地，政府的责任是提供教育，尤其是专上教育和职业培训方面，必须加大投资力度，社会各界亦要与政府共同努力。
香港财政司司长曾俊华上月底表示，“占领”人士使用的手段对于香港特区政府运作、法治根基造成破坏，而这些破坏或会造成长期的政治不稳定。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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