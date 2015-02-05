中联办主任警告香港示威者不要与中央政府对抗

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透香港2月5日（记者 Clare Baldwin） - 新华社报导称，中央人民政府驻香港联络办公室主任张晓明警告香港示威者称，绝不能容许散布“港独”言论，甚至公然以非法方式与中央政府对抗。
去年，香港民主抗议者“占领”主要商业区域两个半月，要求2017年特首普选。
“不能容许借口高度自治而排斥中央对香港的管治权，散布‘港独’言论，甚至公然以非法方式与中央政府对抗，”张晓明在周三举行的新春酒会上说道。
香港民主党议员刘慧卿指出，张晓明作为一名大陆官员，做出这样的评论是不合适、不恰当的。
“他们看起来想干预，他们想占据主动，这很令人担忧，”刘慧卿说道。
张晓明称，有必要反思香港和大陆的关系，“占中”的教训之一就是法治有时也可能会变得很脆弱。
香港特首梁振英、前特首董建华、驻港中资企业官员和外交人员等4000余名嘉宾出席了当晚的酒会。（完）
编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜
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