2017年普选特首方案遭到香港立法会压倒性票数否决

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透香港6月18日 - 香港立法会周四就2017年普选行政长官方案（政改方案）进行投票，结果以压倒性票数否决有关方案。
立法会主席曾钰成宣布，28票反对，8票赞成，政改方案未获通过。
香港政府于今年4月发表有关2017年政改方案，然争取全面民主普选的人士认为这是一个有筛选而非民主的选举，泛民主派议员更表明将在立法会上投反对票。
政改方案提出提名委员会继续沿用现有1,200人由四大界别共38个界别分组组成，经过委员推荐和委员会提名两个阶段后，选出两至三名特首候选人，最后由500万名香港合资格选民经一人一票，以得票最多者当选方式选出特首。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。