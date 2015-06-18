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时事要闻 | 2015年 6月 18日 星期四 12:56 BJT

2017年普选特首方案遭到香港立法会压倒性票数否决

路透香港6月18日 - 香港立法会周四就2017年普选行政长官方案（政改方案）进行投票，结果以压倒性票数否决有关方案。

立法会主席曾钰成宣布，28票反对，8票赞成，政改方案未获通过。

香港政府于今年4月发表有关2017年政改方案，然争取全面民主普选的人士认为这是一个有筛选而非民主的选举，泛民主派议员更表明将在立法会上投反对票。

政改方案提出提名委员会继续沿用现有1,200人由四大界别共38个界别分组组成，经过委员推荐和委员会提名两个阶段后，选出两至三名特首候选人，最后由500万名香港合资格选民经一人一票，以得票最多者当选方式选出特首。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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