2017年普选特首方案遭到香港立法会压倒性票数否决

香港政府于今年4月发表有关2017年政改方案，然争取全面民主普选的人士认为这是一个有筛选而非民主的选举，泛民主派议员更表明将在立法会上投反对票。

政改方案提出提名委员会继续沿用现有1,200人由四大界别共38个界别分组组成，经过委员推荐和委员会提名两个阶段后，选出两至三名特首候选人，最后由500万名香港合资格选民经一人一票，以得票最多者当选方式选出特首。（完）