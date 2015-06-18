香港未来落实行政长官普选仍须以全国人大常委会决定为宪制依据--发言人

路透北京6月18日 - 中国全国人大常委会办公厅发言人周四就香港特区行政长官普选法案未获通过发表谈话称，全国人大常委会关于香港特区行政长官普选问题的决定，符合宪法和香港基本法，其所确定的普选制度的方向和各项法律原则，必须在推动行政长官普选的进程中继续贯彻执行，香港未来落实行政长官普选仍然必须以此作为宪制依据，其法律效力不容置疑。

新华社刊登新闻稿援引发言人称，全国人大常委会提出的行政长官普选法案符合香港实际情况和广大市民愿望，是实现一人一票选举行政长官的切实可行的制度安排。但立法会少数议员顽固坚持与中央对抗的立场，置广大香港市民的殷切期盼于不顾，诋毁全国人大常委会的有关决定，极力阻挠行政长官普选法案通过，致使香港民主发展进程止步不前，阻碍香港民主发展，损害香港繁荣稳定的本质。

发言人强调，将坚持贯彻"一国两制"方针政策不动摇，坚持落实香港基本法和全国人大常委会的有关决定不动摇，不论遇到什么干扰和阻碍，都会严格依照宪法和香港基本法办事，坚定地推动香港民主制度向前发展。

香港立法会周四就2017年普选行政长官方案（政改方案）进行投票，结果以压倒性票数否决有关方案。立法会主席曾钰成宣布，28票反对，8票赞成，政改方案未获通过。

香港政府于今年4月发表有关2017年政改方案，然争取全面民主普选的人士认为这是一个有筛选而非民主的选举，泛民主派议员更表明将在立法会上投反对票。

政改方案提出提名委员会继续沿用现有1,200人由四大界别共38个界别分组组成，经过委员推荐和委员会提名两个阶段后，选出两至三名特首候选人，最后由500万名香港合资格选民经一人一票，以得票最多者当选方式选出特首。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。