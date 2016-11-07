因应香港立法会宣誓风波 人大通过对基本法第104条释法（更新版）

（新增细节和背景）

路透香港11月7日 - 因应香港立法会个别候任议员早前的宣誓风波，全国人民代表大会周一通过对香港《基本法》第104条有关进行释法，明确第104条规定相关公职人员“就职时必须依法宣誓”的具体含义。

全国人大常委会副秘书长、基本法委员会主任李飞在北京举行的记者会上表示，人大释法是为了为了维护宪法和香港基本法的权威，保证“一国两制”方针在香港得到全面、准确贯彻落实，使立法会选举和候任议员宣誓过程中引发的重大法律争议得到正确解决，确保立法会正常运作。

“通过释法重申和强调相关法定公职人员的政治效忠义务，规范其宣誓行为是非常及时，也是必要的。”他说。

香港特区行政长官梁振英其后联同多名高官会见记者表示，全国人大常委会的解释进一步厘清，任何以不真诚、不庄重方式进行的宣誓，均属“拒绝”宣誓，所作的宣誓因而无效；宣誓人亦即丧失相应的公职资格，并且不得就任该公职，也不得行使其职权和享受相应的待遇。

**司法机构及人员维持公平、公正**

这次是自香港回归以来人大第五次对《基本法》进行释法，引起社会颇大反应，并忧虑香港司法独立受到损害。

律政司司长袁国强表示，就宣誓事件，他仍维持事情是可以和应该在香港司法系统处理的看法。

“但在香港的宪制制度和法律制度下，全国人大常委会确实有权就基本法作出解释。”他说，既然全国人大常委会已作出决定就104条作出解释，“希望大家能用客观和正面的态度去考虑相关事情。”

袁国强称，特区对香港的司法机构、司法人员有绝对的信心，认为他们往后会继续以专业、公平、公正的态度，去处理所有他们的职责。

“香港此前经过四次释法，但今日为止，香港的司法机构和人员仍非常专业地去做他们的职责，在国际社会亦获得认同，这亦证明司法机构和人员的专业性和质素，我们亦非常有信心这情况会继续。”他说。

两名经由直选产生的议员梁颂恒及游蕙祯，在10月12日立法会宣誓就职仪式上未有按官方的誓词进行宣誓，其中梁颂恒用英文宣誓时将中国的发音读成“支那”，而游蕙祯则在誓词中加入英语脏话。他们二人以及另一位被指誓词不符要求的姚松炎，被当日担任监誓人的立法会秘书长陈维安拒绝再为他们监誓。

梁、游二人的行径事后在引起轩然大波，其后立法会主席梁君彦为二人及其余三名誓词不符规定的议员在一周后的立法会会议上，给予再次进行宣誓的机会。惟在再次进行宣誓前一天，特首梁振英史无前例与律政司向法庭申请司法覆核，要求终止梁君彦让梁、游二人再宣誓的决定，并申请禁制令禁止两人再宣誓。高院法官其后拒绝颁发临时禁制令，但在翌日的立法会大会上，建制派议员制造流会令梁、游二人未能宣誓。

至于法院的司法覆核聆讯在本月3日完成，迄今尚未颁下判词。

梁颂恒及游蕙祯为＂雨伞运动＂后成立的香港政治组织，主张香港前途自决。

**公职人员政治效忠是必然要求**

李飞在今早的记者上指出，如果说效忠特区而不效忠于中华人民共和国，实质上就是把香港特区视为独立于国家之外的政治实体，明显违反“一国两制”的方针和基本法。

“基本法要求香港特区有关公职人员政治效忠是基本法的必然要求，是天经地义的。”李飞表示。

人大公告称，对《基本法》第104条“香港特别行政区行政长官、主要官员、行政会议成员、立法会议员、各级法院法官和其他司法人员在就职时必须依法宣誓拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”的规定，作如下解释：

《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第104条规定的“拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”，既是该条规定的宣誓必须包含的法定内容，也是参选或者出任该条所列公职的法定要求和条件。

《基本法》第104条规定相关公职人员“就职时必须依法宣誓”，具有以下含义：

（一）宣誓是该条所列公职人员就职的法定条件和必经程式。未进行合法有效宣誓或者拒绝宣誓，不得就任相应公职，不得行使相应职权和享受相应待遇。

（二）宣誓必须符合法定的形式和内容要求。宣誓人必须真诚、庄重地进行宣誓，必须准确、完整、庄重地宣读包括“拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区”内容的法定誓言。

（三）宣誓人拒绝宣誓，即丧失就任该条所列相应公职的资格。宣誓人故意宣读与法定誓言不一致的誓言或者以任何不真诚、不庄重的方式宣誓，也属于拒绝宣誓，所作宣誓无效，宣誓人即丧失就任该条所列相应公职的资格。

（四）宣誓必须在法律规定的监誓人面前进行。监誓人负有确保宣誓合法进行的责任，对符合本解释和香港特别行政区法律规定的宣誓，应确定为有效宣誓；对不符合本解释和香港特别行政区法律规定的宣誓，应确定为无效宣誓，并不得重新安排宣誓。

《基本法》第104条所规定的宣誓，是该条所列公职人员对中华人民共和国及其香港特别行政区作出的法律承诺，具有法律约束力。宣誓人必须真诚信奉并严格遵守法定誓言。宣誓人作虚假宣誓或者在宣誓之后从事违反誓言行为的，依法承担法律责任。

香港民间人权阵线周日举行反释法游行，主办单位估计有1.3万人参加。游行队伍原本在中环终审法院为终点，但部份人士继续游行至西环中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(简称中联办)进行抗议示威，其后更引发警民冲突。事件中，警方拘捕两名分别39岁及57岁男子。(完)