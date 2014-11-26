香港警方在旺角清场行动中逮捕多名学生领袖

路透香港11月26日 - 香港警察周三在旺角采取清场行动，逮捕数十名示威者。

但数以千计的示威者在晚上又返回，其中多数为年轻人。他们试图重新占据旺角地区被清理场所时，与警方发生零星冲突。

包括学民思潮召集人黄之锋及学联副秘书长岑敖晖等学生领袖被捕；当日稍早有数百名警察组成人链进入旺角地区，拆除封锁主要道路的路障和帐篷。

许多示威者依旧不愿承认此次挫败将是示威行动收场的开端，目前并不清楚警方是否或者何时会对剩下的示威据点进行清场。

警方早上对一处从9月底起就有示威者扎营的地区进行清场，恢复交通，过程意外顺利与迅速，不过示威者在夜间重新聚集以为回应。

部分示威者试图在弥敦道集结，但最终未能突破警方在重要路口部署的大批警力。

不过数百名示威者涌入次要道路，高喊“真普选”口号。

警方使用胡椒喷雾与警棍迫使示威者后退，同时间有少数示威者遭到追捕并压制在地，随后在众声喧哗中被警方带走。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。