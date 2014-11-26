香港警方对部分地区清场后引发冲突 逮捕80名示威者

路透香港11月25日 - 香港防暴警察周二在持续的冲突中逮捕了80名示威者，此前数千名示威者在当局对一个示威热点地区进行部分清场后，再度设立路障。

在法院发出禁制令，要求示威者停止阻断旺角的一条街道后，当局出动数千名警力。两个月的占中抗议活动中一些最严重的冲突就发生在旺角。

清场行动一开始并未遭遇什么抵抗，但示威者在晚间重新聚集。

根据警方声明，镇暴警察与警察机动部队以胡椒喷雾、警棍强势压制群众，逮捕80人。示威群众的领袖或小群体的领袖遭到追捕压制在地，双手绑上塑胶索带后，送进在旁等候的厢型车。

根据媒体报导，警方力求保险行事，出动三至四千名警力执行这项任务。(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵/张荻)

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