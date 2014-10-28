香港近九成示威者表示要坚持一年以上--路透非正式调查

路透香港10月29日 - 周二出炉的路透非正式调查显示，将近九成香港示威者表示，准备留在街道上坚持一年以上时间，以推动全面民主化进程，反对中国政府对香港越来越严格的控制。

至今一个月来，通往香港三个经济与政治中心地带的主要街道被数以千计示威者设置的路障阻断，示威人士搭建大片帐篷，设立半永久占领区域。

距本次活动开始已经过去一个月，路透在两个主要示威地点进行了一次调查，回覆者当中绝大多数仍显得忿忿不平。

调查发现，87%的回覆者表示，他们将继续示威达一年以上；93%的人称，即便警察强行清场，他们也会在别的地方聚集，重新占领街道。

受访示威者当中有59%表示，反对中国政府加强对香港的控制，是他们参与这次活动的主要动机。

**贫富差距**

香港富豪的影响不断加强，也刺激了此次示威活动的发展。在路透收回的121份书面调查中，有38%的回覆称，“贫富不均”是推动他们民主诉求的一个重要原因。

在本次“占中”示威活动前，已有包括九龙仓集团(0004.HK)主席吴光正和恒基地产(0012.HK)主席李兆基在内的许多香港富豪警告称，这次活动可能对香港经济造成威胁。

然而在示威爆发后，很少有人公开发表意见。

示威者周二举行“撑伞纪念”活动，以纪念9月28日开始的示威。雨伞被撑起87秒，寓意一个月前示威活动达到高峰时警方使用87枚催泪弹驱散抗议人群。

其他人举着大幅黄色标语：“我们要真正的普选权利。”

调查显示，55%的受访者称并不希望香港脱离中国管辖独立，而45%的受访者则希望如此。

然而许多人表示，此次运动反映了人们内心中保持香港独特地位的愿望，包括粤语和文化，以及自由和资本主义生活方式。

73%的受访者称，若中央政府允许2017年自由提名候选人，他们倾向于选择最佳的候选人，不关心其属于什么党派；只有20%左右的受访者表示一定要选择民主人士。(完)

(翻译 郑茵/张荻； 审校 徐文焰/张涛)

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