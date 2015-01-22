香港《经济日报》：争政经主导权 中美暗战难息

（1月22日社评）

美国总统奥巴马指面对中国挑战，美国不能故步自封。中美国力相对消长已成大势，惟美国势难让出话语权，两国在国际以至地区事务的主导角力自难息，中美外交暗战将更炽。

奥巴马昨晨发表的国情咨文三度提及中国，指中国正图在全球增长最快地区设定商贸新规则，势损美国工人与商业利益，美国对全球商机不能故步自封，须主导规则。中国在国际上争话语权当然不止经贸，故外界关注美国对华策略会否更趋强硬。

中国要挑战美国霸主地位难言顺遂。2008年金融海啸后，中国图在国际金融组织与国际贸易等规范上，与美国力争话语权，但大国崛起心态锋芒太露，既惹美国严防，更令邻国忌惮，而形成“经济靠中国、政治外交靠美国”的格局，反碍中国营造有利的外交环境。

故北京近年渐调整对策。一方面，北京外交姿态转为低调，着重实干，如力推“一带一路”政策以强化与邻国经贸关系的同时，大力否认是“中国版马歇尔计划”，力免刺激美国与邻国。国务院副总理汪洋上月更强调，中国没想法，也没能力挑战美国。

另一方面，中国外交策略亦从试图改变由美国主导的国际组织与游戏规则，现主力聚焦在地区组织上另建平台，如促成亚洲基建投资银行（亚投行）、在亚太经合组织（APEC）框架上建亚太自贸区等，在提升中国影响力的同时，避免和美国正面冲突。

虽然如此，美国仍难坐视中国扩大影响力，故奥巴马昨明言，不能让中国成亚洲的经贸游戏规则的制定者，续保美国在区内的影响力。故中国虽降低姿态、调整策略，但美国为力保霸权，在国际组织以至地区事务上，不会对华放软手脚。

此正预视，中美之间斗而不破的大格局虽未变，惟明争暗斗恐更激烈，除东海、南海等地缘角力外，为争经贸事务主导权的暗战势更热炽，此将成今后中美的长期摩擦点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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