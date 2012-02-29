唐英年、梁振英、何俊仁入围香港特首角逐

路透香港2月29日电---第四届行政长官提名期周三结束,将於下月底进行的特首选举,将由前政务司司长唐英年、前行政会议召集人梁振英及民主党主席何俊仁三人角逐.而立法会议员兼新民党主席叶刘淑仪因获得的提名票数未达到要求的150票,而在入闸前止步.

今届特首选举较前三次都要激烈,且亦是候选人负面新闻最多的一届.

现年59岁的唐英年,此前一直被外界视为2012年新一届特首的热门人选.出身纺织世家的唐英年於2002年弃商从官,先後担任工商及科技局局长和财政司司长,於2007年更上一层楼,成为政务司司长,是可以临时代理行政长官职务的三名司长中,最高级的一位.

不过,自参选以来,他屡次被挖出负面新闻,包括婚外情,及其九龙塘大宅违规僭建2,000多平方尺的地库,而他对外界的解释先是含糊其词,到最终面对事情被揭发时才承认过失,令其个人诚信受到质疑.

至于民望居首的梁振英亦被挖出不利消息:他在11年前担任西九龙填海区概念规划比赛的评审团成员时,疑与其中一个入围参赛队伍成员有关连,涉嫌利益冲突突.

代表泛民主派参与特首选举的何俊仁,在提名中获得188名选举委员支持而得以入围,但在缺乏商界和建制派人士的选票下,胜算极微.

在最後关头仍奋力争取足够提名的叶刘淑仪,当年出任保安局局长时因硬销《基本法》第23条立法,引起社会强烈反弹,50万名市民上街游行抗议,迫使叶刘淑仪於2003年7月辞官.

第四届行政长官选举提名期於2月14日开始至29日结束,参选人须取得不少於150名选举委员签名同意提名.而获提名为候选人,必须为拥有香港永久性居民身份的中国公民、没有外国居留权、年满40岁,并在香港通常居住连续不少於20年.

新一任特首将由1,200人组成的选举委员会投票产生,竞逐的候选人须在3月25日的投票中,取得过半的选委票,即逾600票有效票,方为胜出.但假如最终没有候选人取得逾半票数,将会在5月进行重选.

这一届将会是最後一次由被称为"小圈子选举"投票选出的特首,因人大常委已明确2017年,即第五届行政长官可从普选产生,而2020年全部立法会议员亦可以从普选产生.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟

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