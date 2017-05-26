香港警务处、金管局及银行等建合作机制 预防及制止严重金融罪行

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月26日 - 香港警务处联同金融管理局、香港银行公会及多家银行建立合作机制，周五起实施一项为期12个月名为＂反讹骗及洗黑钱情报工作组＂的先导计划，以加强侦查、预防及制止严重金融罪行及洗黑钱活动的能力。
刊载在金管局网页的新闻稿称，金融罪行有损香港经济及各主要金融机构的稳健性。当中，讹骗对公司和个人造成极大损害；而罪犯利用金融服务清洗黑钱，藉以隐匿犯罪得益。多年来，香港政府一直发展反洗黑钱及恐怖分子融资活动的制度，决心维持本港金融体系稳健，保障市民免受损害，并继续维护香港安全和稳定的营商环境。
为更有效识别和消除现在与未来的金融罪行威胁，不少国家均以公私营合作伙伴关系模式，发展与私营机构合作的新方法。
情报工作组以警队为首，让执法机关、金管局、银行公会及多家银行建立合作机制。目前，共有10家零售银行加入情报工作组，包括中国银行（香港）、渣打银行（香港）、香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行(0011.HK)、大新银行(2356.HK)、花旗银行（香港）、星展银行（香港）、东亚银行(0023.HK)、中国工商银行（亚洲），以及中国建设银行（亚洲）。
情报工作组内设有策略小组，成员来自执法机关、监管机构及银行业界的高层代表，负责监督情报工作组的策略方针，以及提供工作指引。情报工作组的核心为行动小组，由政府和业界的专业情报人员组成，合力消除危及香港的严重金融罪行及洗黑钱活动威胁。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。