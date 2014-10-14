焦点：数百名香港警察使用大锤和电锯清除示威者设置的路障

10月14日，香港警察清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港10月14日 - 数百名香港警察周二使用大锤和电锯清除“占中”示威者在政府办公楼附近和金融中心区设置的路障。昨日反“占中”人士试图清除路障，并和示威者爆发冲突。

在“占中”示威持续两周后，香港警方连续第二日清除示威者设置的路障。目前示威活动陷入僵局，加深了示威者的挫败感，公众的支持也不断降低。

因在示威开始24小时使用催泪瓦斯和警棍而受到批评，香港警方已经采取更为克制的策略，希望示威者屈服于公众压力，让出城市的部分主要干道。

香港一些知名人士在示威活动前就曾警告，任何占领香港核心地区的行动都将威胁到香港的稳定。在示威开始后，这些人士大多保持沉默。

周三形势估计更加紧张。出租车司机称生意少了约一半，威胁如果示威者周三不拆走路障，他们将动手拆除。周一试图拆除路障的人群中有一部分是出租车和卡车司机。

周一在警察拆除部分路障以缓解交通拥堵后，有上百名反“占中”人士手拿撬棒和切割工具试图拆除路障，并与示威者发生冲突。部分反“占中”人士面带医用口罩。

警方表示拆除路障是为了缓解交通拥堵，示威者可留在原地。不过很多学生认为，周一的冲突是有人策划的，可能有黑社会参与，有人受雇滋事。他们称一些警察袖手旁观，或者没有赶快行动。

示威学生周一稍后加固了路障，用竹子在一条主要道路上竖起四米高的路障，其他人在一些路障底部浇铸混凝土。一些路障还支出尖锐的竹子。

周二，警察用电锯割断高耸的竹制路障，用大锤敲碎中国银行香港总部外面，以及亚洲首富李嘉诚办公室旁边的水泥浇铸障碍物。

“我们会在警方拆除后重建路障，”示威者Bruce Sze称，“我们不会和警方发生身体冲突。”

在警方拆除路障期间，数十名职员走上街头围观。

主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

中国对香港采取“一国两制”的方针，给予香港一定程度的自治权和自由，以普选为最终目标。

行政长官梁振英周日表示不会下台，并警告称中国领导人改变8月所做决定的“可能性为零”。

反对示威的人士也将矛头对准传媒机构和记者，因此周一五个传媒工会发表声明，强烈谴责新闻工作者及传媒机构被滋扰。

传媒大亨黎智英旗下《苹果日报》称办公室出入口被堵塞致使销售受影响，网络也被瘫痪两日。该报是本次示威活动的重要支持者。

International New York Times发言人周二向路透表示，该报销售也暂时中断，因印刷地《苹果日报》办公楼处道路堵塞。(完)

(编译 张荻/王丽鑫/朱晓军；审校 郑茵/徐文焰)

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