《信报》：政改报告模糊处理 桥梁底下惊涛汹涌

(7月17日社评)

阿根廷是幸运的,他们能够跻身世界盃决赛;阿根廷是不幸的,他们在决赛以零比一不敌德国而屈居亚军;阿根廷毕竟还是幸运的,他们有一首名曲《Don't Cry for Me Argentina》聊以自慰。至于香港,现在相信有很多人哭丧着脸,但没有一首应景的主题曲《Don't Cry for Me Hong Kong》足以安慰心灵,而且被内地报章揶揄为企图把「会哭的孩子有奶吃」化作政治潜规则。

行政长官梁振英前日向人大常委会提交政改报告,启动政改五部曲的第一步,报告表面上以海纳百川之态罗列各方意见,不过以「主流意见认同基本法已明确规定提名权只授予提名委员会」作为理由,隐隐然把泛民主派所殷切主张的「公民提名」摒离框架。果如是,非要在普选特首之时得到提名权不可的公民们,肯定会失落沮丧,甚至有发飙的冲动,为六二二民间公投以及七一大游行不被重视而悻悻然,不甘努力化作泡影,斥怨特区与中央政府漠视民意。

总括而言,即使公民提名最终被否决,那也不是世界末日,反而原地踏步才是噩梦的开始,届时早已纷纷扰扰的香港不知将会更加撕裂到何种不堪的程度。现在是时候糅合泛民温和派与建制开明派,共同为政改大局出谋献策,化解一场类似铁达尼号撞冰山的危机,毕竟新的特首选举办法必须得到立法会三分二多数票通过方可成事,否则拉倒。

有论者认为,温和派已被激进派骑劫,和平理性非暴力愈来愈没有市场,可是当大家明白到斡旋才是王道的时候,泛民温和派与建制开明派相信才是左右大局的关键人物。

