香港政府公布普选特首方案 称已寻找最大共同及平衡点

路透香港4月22日 - 香港政府周三发表有关2017年普选行政长官的方案，提名委员会继续沿用现有1,200人由四大界别共38个界别分组组成，经过委员推荐和委员会提名两个阶段后，选出两至三名特首候选人，最后由500万名香港合资格选民经一人一票，以得票最多者当选方式选出特首。

＂特区政府的方案是严格按照《基本法》和全国人大常委会在2014年8月31日的《决定》，同时尝试在众多及不同的诉求和观点中，寻找最大的共同点及平衡点。＂负责这次政改谘询的政务司司长林郑月娥表示。

＂如果普选行政长官方案被否决，我们便会错过了今次的黄金机会。＂林郑月娥说。

她续说，（若方案被否决）不但政制发展原地踏步，更无法估计要到何年何月才会再次启动＂五步曲＂，实现普选行政长官。

争取全面民主普选的人士不满全国人大在去年8月31日作出有关2017年起香港行政长官选举办法的决定，认为是一个有筛选而非民主的选举。其后示威者在9月28日展开历时79日，占领香港多主要地区的＂占领运动＂以作抗争。

政府今天提出的普选特首方案，仍须经由立法会表决通过，但掌握议会三分一议席，拥有关键否决权的泛民主派议员早已表明，会在立法会内就任何根据全国人大8.31决定作出的普选方案，投反对票。

政府表示，稍后将建议提交立法会，并希望能尽快展开审议程序，务求在立法会暑假休会前完成表决程序。

国务院港澳事务办公室发言人表示，香港政制发展“五步曲”法定程序已经进入关键阶段，希望香港社会各界广泛凝聚共识，把握历史机遇，如期实现2017年行政长官由普选产生的目标。

政府今天公布的普选特首方案重点包括：

１）由1,200人组成的提名委员会，按照现时选举委员会四大界别共38个界别分组组成；各界别分组和界别分组的委员数目维持不变；38个界别分组的委员产生办法不变。

２）提名委员会作为一个机构整体提名行政长官候选人；提名程序分为＂委员推荐＂和＂委员会提名＂两个阶段。

就＂委员推荐＂，获得120名提名委员会委员推荐即可成为行政长官参选人。每名委员只可推荐一名参选人，而每名参选人可获得的委员推荐数目上限为240名。这代表制度可容许最少有五个和最多有10个参选名额。

至于＂委员会提名＂，提名委员会采用无记名投票方式提名产生二至三名行政长官候选人。每名委员最多可投票支持所有参选人，但亦可只支持部分参选人。每名委员最少应支持两名参选人。获得提名委员会全体委员过半数支持并获得最高票的二至三名参选人成为候选人。

３）全港500万合资格选民可从提名委员会提名的二至三名候选人，透过一人一票以得票最多者当选的方式选出行政长官人选。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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