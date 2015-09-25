香港本地人口将在2043年达顶峰 未来廿年人口老化最快

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月25日 - 香港政府统计处周五发表最新人口推算数字，预测香港人口至2043年将达822万的顶峰；并预计未来20年人口老化将最为急速，长者比例（65岁及以上）比例将由2014年的15%升至2034年的30%。
统计处指出，根据基线人口推算，＂居港人口＂将由去年中的724万增加至2043年822万的顶峰，然后回落至2064年中的781万，整个推算期的平均每年增长率为0.2%。随着人口老化，死亡人数显着增加，加上出生人数减少，在2043年中至2064年中，推算人口平均每年下跌0.2%。
政府统计处处长邓伟江表示，香港的生育水平，在过去20年大致呈下跌趋势。香港的总和生育率（即每1,000名妇女在一生中活产子女的数目）持续低于2,100的更替水平。由1994年的每1,000名女性相对1,355名活产婴儿下跌至2003年901名的历史低位。
他指出，虽然总和生育率在近年回升，去年为1,234名，但推算活产婴儿将逐渐下降至2064年1,182名。
生育率下降的同时，本地死亡率则持续下降，令平均预期寿命上升。2014年男性的出生时平均预期寿命为81.2岁，而女性则为86.9岁。与其他经济地区比较，香港的死亡率正处于一个甚低的水平。
根据推算，在2064年男性的出生时平均预期寿命将上升至87岁，女性则上升至92.5岁。死亡人数从推算期初的每年45,400人上升至推算期末的每年97,600人。虽然人口愈趋长寿，但老年人口所占比例增加是引致死亡人数上升的主要原因。
邓伟江说，预期未来人口将持续老化。撇除外籍家庭佣工，65岁及以上长者的比例推算将由2014年的15%显着上升至2064年的36%。长者比例将在2024年升至23%及在2034年进一步上升至30%，这与战后婴儿潮出生的人踏入老年有关。与此同时，推算15岁以下人口的比例由去年的12%，降至50年后的9%。
长远财政计划工作小组此前发表的报告指出，随着香港人口老化，劳动人口料会出现萎缩，将影响甚或拖慢经济增长，并对政府收入造成压力，导致政府有可能于未来10年或20年内出现结构性赤字。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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