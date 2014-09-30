香港《经济日报》：占中莫再斗硬 务实方有出路

(9月30日社评)

占中运动不断扩散，警方更曾施放催泪弹，惹港人相煎何太急之痛，更忧占中何时平息。强硬应对示威是下下策，无论港府与示威者都应平心静气，降低过高诉求，为解套谋出路。

占中运动愈演愈烈，市民看到街头冲突画面，倍感心痛。皆因除2005年针对韩农的示威曾施放催泪弹后，今次是近30年来警方对港人示威者施以催泪弹，虽然警方此举或有其理据，惟市民仍不禁痛心，香港为何如此撕裂？

港人心中最大疑问，是占中何时平息，此相当程度端视港府如何应对。

可以肯定的是，以更高度武力清场，绝不可取。动用更高武力势酿更严重冲突，甚至演变成流血事件，部分示威者或会因人身安全顾虑撤退，惟市民对港府的愤怒势有增无减。且浴血街头的场面登上国际，势严重打击香港国际形象，重创外资以至旅客信心，将赔上香港前途与长远利益。

相信港府亦知此是下下策，固昨天开始降低姿态，如撤走防暴警察、警方虽未就施放催泪弹向市民致歉，但亦表示会作检讨，以至政务司长林郑月娥宣布押后第二轮政改谘询，并称感受到示威者的真诚。

在示威者情绪仍高涨下，要在三朝两日间展开理性对话可能性不高。惟港府与示威者都需逐步放下身段，尝试接触对话，共同搭建下台阶，才有望化解当前的政治对峙，为香港的未来觅寻出路。

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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