香港《经济日报》：占中莫再斗硬 务实方有出路

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
(9月30日社评)
占中运动不断扩散，警方更曾施放催泪弹，惹港人相煎何太急之痛，更忧占中何时平息。强硬应对示威是下下策，无论港府与示威者都应平心静气，降低过高诉求，为解套谋出路。
占中运动愈演愈烈，市民看到街头冲突画面，倍感心痛。皆因除2005年针对韩农的示威曾施放催泪弹后，今次是近30年来警方对港人示威者施以催泪弹，虽然警方此举或有其理据，惟市民仍不禁痛心，香港为何如此撕裂？
港人心中最大疑问，是占中何时平息，此相当程度端视港府如何应对。
可以肯定的是，以更高度武力清场，绝不可取。动用更高武力势酿更严重冲突，甚至演变成流血事件，部分示威者或会因人身安全顾虑撤退，惟市民对港府的愤怒势有增无减。且浴血街头的场面登上国际，势严重打击香港国际形象，重创外资以至旅客信心，将赔上香港前途与长远利益。
相信港府亦知此是下下策，固昨天开始降低姿态，如撤走防暴警察、警方虽未就施放催泪弹向市民致歉，但亦表示会作检讨，以至政务司长林郑月娥宣布押后第二轮政改谘询，并称感受到示威者的真诚。
在示威者情绪仍高涨下，要在三朝两日间展开理性对话可能性不高。惟港府与示威者都需逐步放下身段，尝试接触对话，共同搭建下台阶，才有望化解当前的政治对峙，为香港的未来觅寻出路。
注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。