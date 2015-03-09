香港《明报》：穹顶之下何日见青天 粗放经济害子孙万代

（3月9日社评）

中央电视台前记者柴静自费拍摄的纪录片《穹顶之下》，甫在网络推出，迅速累积逾亿点击。

中国政府在「十一五」规划提出降低能源消耗，提高能源使用效能，但始终无法敌得住「发展就是硬道理」的指标。到了「十二五」规划，中央再次提出类似的方向，但在各地竞相以GDP作为工作成效指标的氛围当中， 「发展」始终压倒「保育」。

行政命令式的「震荡治疗法」只能是短期措施，若无法从长远手治理，即是从污染源的处理以及优化能源消耗，大刀砍去极度污染工业换来长治久安的环境。这一条路，于汲汲于追求经济建设的中国各级官员而言是「必要之痛」。

环保不是支出，亦有红利，美国的例子值得借监。继30年前的电脑科技产业冒头，如今炙手可热的是再生能源， 或是俗称的所谓「清洁能源」。这不是煤炭也非核电，而是风能太阳能水力发电；电动车辆则成为具有远大前景的工业。经济发展绝不应以环境保育为代价，中国预测今年经济增长7％，这是对30年粗放式经济发展的沉淀良机，为走上另一条朝天大路做好准备——从中央到地方，现在该是换一换脑袋、为后世子孙可以生活在碧海青天播下种子的时候。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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