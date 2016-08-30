《明报》：只要“懂得欣赏” 就会“识得点做”

（8月30日社评）

国家奥运精英运动员结束访港，已经到了澳门。他们在港3日行程，就献技、交流与市民互动中，展现出当今国家运动员自信和不断追求的精神面貌。本港市民热情高涨地欢迎代表团，对运动员代表国家在里约奥运取得杰出成绩，表现出与有荣焉的情怀，强化了内地与本港血肉相连的纽带，并对近年两地一定群体之间冒起的矛盾扞格，起到缓解作用。

国家队在里约奥运赢得26面金牌，成绩不算突出。不过，国家今次审视运动员的表现，摆脱了「唯奖牌论」，特别是过去致力夺取金牌的氛围已经不再，只要运动员在比赛中全力拼搏，尽量超越自我，即使未能获得奖牌也会获得鼓励和点赞。今次来港精英运动员，除了金牌选手，还有羽毛球员「超级丹」林丹和泳手傅园慧。林丹在里约未获奖牌，不过他在羽毛球的成就早获肯定，为港人熟悉，这次随团来港被视为理所当然；至于傅园慧，在100米背泳获得铜牌后，以「洪荒之力」形容自己竭尽所能，加上率性而为的言行表情，国家队顺应港人渴求，让她随团来港，港人得以近距离与她互动，也倍感亲切。林丹和傅园慧是内地不再以金牌来衡量运动员事例，变得更人性化了。

这批精英运动员来港之前，应该知道近年内地与本港出现的矛盾情况。3日以来，当局和运动员都处理得当，例如代表团对于两地矛盾的提问，以体育运动不应渗入政治而化解；运动员的回答亦十分得体，年仅20岁的傅园慧说「我们（内地和香港）都是一家人，我们都血脉相连，我们都是兄弟姊妹，我们之间没有分你我他」，这些说话宣诸年轻人之口，好像有更大感染力。里约奥运的国家队运动员平均年龄约24岁，都是年轻人，他们在各个场合与观众或年轻人打成一片，增进了彼此认识和了解；内地与本港年轻人透过体育运动而密切亲近，若互动扩展到不同范畴，他们之间或许可以破除更多壁垒，这是今次精英运动员来港呈现的景况。

运动员征战里约奥运仆仆风尘，返抵国门之后，许多人仍然未能与家人聚首，在北京稍事勾留，即来港澳访问。此行完毕，相信他们会获得一个短暂假期，然后再投入刻苦和伤痛伴随的漫长训练。对于运动员而言，里约奥运之后一切回到原点，由零开始，又要为东京奥运做准备；4年之后，不知道今次访港运动员，会有多少人再度载誉来港？举重选手龙清泉时隔8年后在里约奥运重夺金牌，他期望在东京奥运再夺冠，然后第三次访港；龙清泉订下目标，港人也与他约好，东京奥运之后香港见。期望今次访港的精英运动员，为自己和国家继续争取好成绩和荣誉。

里约奥运期间，政府表露将邀请国家队金牌运动员访港，类似邀请本来已经成为惯例，并无特别之处，只是近年一些人藉故撩动内地与本港矛盾，因此政府甫提出意向之后，社会上即有会否激化矛盾的担忧。过去3日并无事故发生，访问得以顺利进行和完成，总体情况说明认同内地与本港血脉相连的市民，仍然是绝大多数。不过，这个情况不等于排拒纠缠于两地矛盾的人，他们今次不趁机搅局，应予赞赏和肯定。进一步而言，若此乃显示对内地有偏见的人，都以「懂得欣赏」的心态体待国家运动员的成就，则对两地日后互动将是良性进展；奥林匹克精神之体现，互相欣赏是其中主要内涵，只有「懂得欣赏」，才会「识得点做」，学习追求以达至更快、更高、更强。

英国管治了香港155年，内地与本港在文化、生活方式与习惯等各方面都有不同，事属正常。过去相互欣赏并无问题，近年随着政治、经济等深度融合，一些不调和突显出来，加上小部分人藉此撩动两地矛盾，同时搀杂个别政客或团体操作，以牟取政治利益，使矛盾渐趋尖锐，那是十分不幸的发展。期望今次国家精英运动员访港之后回归常态，是「懂得欣赏」的表现，推而广之做到相互欣赏，则内地与本港就有望做到相互学习，共同进步。