香港《星岛日报》：强军须靠管理现代化

（11月27日社评）

在国家主席习近平公布全面实施改革强军战略的同一天，国防部证实正与东非国家吉布提协商，在当地设立中国首个海外军事基地。两项公布在时间上纯属巧合，背景则显示出中国军事需求和策略的新布局，需要大刀阔斧改革，来维持作战能力和应付日新月异的军事挑战。

国防部证实将在吉布提设立军事基地，是就美军驻当地总司令「踢爆」中吉两国签下为时十年租约，作出回应。位处非洲东岸的吉布提，内连非洲大陆，外向阿拉伯半岛和亚丁湾索马里海盗活跃地区，美国和法国早已在当地设有军事基地，中国加入这个「俱乐部」，军事影响扩展到印度洋。

中国应邀派出军舰在这一带水域为商船护航，现时长期有十多艘军舰在这区域巡弋。中国亦应一些非洲国家所求，派军参与当地的联合国维持和平任务，故此有充分理由在吉布提设立基地进行军事补给，而非穷兵黩武式的军事扩张。

中国在国际事务承担角色与日俱增，国民更是遍处世界各地，无论是参与维和任务，保护中国商船和国民在海外的安全，包括在一些动乱地区进行撤侨行动，或者参与救灾，都要求中国军队有灵活迅速的远程调动能力。

此外，中国要保护自己在东海和南海的利益，形成对美国势力的挑战，却不致发生中美大战，其中一项重要原因，是中国维持足够的军事阻吓力，令美国看到对华军事冲突要付出远比空袭伊拉克和叙利亚为惨重的代价。

现时美国军力远比中国庞大和先进，中国不仅在硬件上积极发展高科技作战能力和航空母舰战斗群，还要在软件上革新管理，追上现代化军事需要，一连三天的中央军委改革工作会议，身兼军委主席的习近平发表讲话，主要内容就是在改革军事管理方面下工夫。

习近平掌权后大力打击贪腐，拿下贵为中央军委副主席的徐才厚和郭伯雄，过程中暴露了大量管理问题，军中盘根错节的利益集团，成为买官卖官的贪污温床和山头主义，让无德无能者僭居高位，大搞奢靡之风，甚至唱歌都可以唱到做将军，将兵臃肿，大大削弱指挥调动和作战效率。

为了确保军队「能打仗，打胜仗」，习近平在两个月前已宣布到一七年底前再裁军三十万，淘汰文工团等非作战人员。在进行精兵制的同时，军委改革将重点铲除贪腐土壤，组建新的军委政法委，调整军事司法体制，以解决军队纪检、巡视、审计、司法监督独立性和权威性不足的问题，并且透过重新调整划设战区、组建战区联合作战指挥机构、健全军委联合作战指挥机构等措施，进行现代化管理，把「党指挥枪」具体呈现在进一步把实权集中在身兼党总书记的军委主席手里。

习近平的管治思维都是把权力集中在自己手中，以求更有效率地推行改革谋求国家富强，以现时的军队状况，亦只有这样才能够压得住对精兵强军的阻力。